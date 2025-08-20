Impactante caso: un hombre llevó un cuchillo dentro del pecho durante casi una década

Un hombre de 44 años en Tanzania acudió recientemente al hospital tras notar supuración en su pezón derecho, sin imaginar que los médicos descubrirían un cuchillo completo alojado en su pecho desde hacía ocho años.
Durante casi una década, el paciente llevó una vida aparentemente normal, sin dolor torácico, dificultades respiratorias, tos ni fiebre. Su identidad no fue revelada, y su estado general de salud se mantenía estable hasta que apareció la secreción que lo motivó a buscar atención médica, según informó The Sun.
El origen del misterio
Al relatar a los médicos un episodio violento ocurrido ocho años atrás, el paciente recordó que había sufrido múltiples cortes en rostro, espalda, pecho y abdomen. En aquel momento solo recibió primeros auxilios superficiales, sin radiografías ni estudios de imagen, debido a las limitaciones de su localidad. Nunca había experimentado síntomas adicionales hasta la aparición de la supuración.
Una radiografía de tórax reveló la impactante verdad: un objeto metálico retenido, identificado como un cuchillo completo, había penetrado a través de su escápula y estaba rodeado de pus y tejido necrótico, generando la infección que finalmente lo llevó a buscar ayuda médica.
La intervención quirúrgica
Los médicos del Hospital Nacional Muhimbili realizaron de inmediato una cirugía para extraer el cuchillo, drenar el material purulento y remover el tejido muerto alrededor del objeto. El paciente permaneció 24 horas en cuidados intensivos antes de ser trasladado a la sala general, donde fue monitoreado durante diez días adicionales.
Los especialistas explicaron que la supervivencia durante ocho años se debió a un mecanismo extraordinario del cuerpo humano: el organismo encapsuló el cuchillo dentro de una cápsula fibrosa, limitando la inflamación y el daño a los tejidos. Este proceso natural actuó como barrera protectora, evitando complicaciones graves durante casi una década.
Riesgos y recuperación
A pesar del encapsulamiento, la aparición de pus indicaba que el paciente comenzaba a desarrollar complicaciones serias. Los investigadores del Journal of Surgical Case Reports, donde se publicó el caso, advirtieron sobre el riesgo considerable de desenlace fatal que representaba el cuchillo retenido.
Finalmente, la cirugía fue exitosa, y el hombre fue dado de alta tras completar su período de observación, con un seguimiento médico que confirmó que la extracción había sido completamente efectiva.