El filoso comentario de Georgina Barbarossa sobre Nico Vázquez que generó revuelo en las redes

Las declaraciones de Barbarossa se suman a un clima mediático cargado de especulaciones, versiones cruzadas y opiniones encontradas sobre la relación de los actores.

La separación de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez sigue generando repercusiones en la televisión. Esta vez, la polémica llegó de la mano de Georgina Barbarossa, quien en su programa A la Barbarossa (Telefe) sorprendió con un comentario directo sobre el actor.

Mientras analizaban la crisis de la pareja, la conductora planteó una mirada particular sobre la dinámica de las relaciones largas y los episodios de infidelidad. “¿Pero a ustedes no les pasa que están pasando un momento brutal y de repente te enamorás de otra persona? Eso no significa que patees todo lo que venía teniendo desde hace 20 años”, señaló.

En la misma línea, su panelista Analía Franchín destacó la reacción de Vázquez ante la confesión de Accardi: “Me parece que está muy bien cuando él le dice ‘esto no te define’. Gimena es mucho más que la que cagó al marido con otro”.

Sin embargo, fue Barbarossa quien elevó la tensión con un comentario que no pasó desapercibido: “Chicos, ¿ustedes se piensan que Nico nunca la cagó? Pero dejame de joder. No sabemos, no se puede juzgar”, lanzó, generando sorpresa entre sus compañeros y en las redes sociales.

