El filoso comentario de Georgina Barbarossa sobre Nico Vázquez que generó revuelo en las redes

Mientras analizaban la crisis de la pareja, la conductora planteó una mirada particular sobre la dinámica de las relaciones largas y los episodios de infidelidad. “¿Pero a ustedes no les pasa que están pasando un momento brutal y de repente te enamorás de otra persona? Eso no significa que patees todo lo que venía teniendo desde hace 20 años”, señaló.