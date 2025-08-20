Tiene 17 años, es campeona mundial y rompió una marca histórica: quién es Agostina Hein, la nueva figura de la natación argentina

Agostina Hein es hoy la gran revelación del deporte argentino. Con apenas 17 años, la nadadora bonaerense se colgó la medalla dorada en el Mundial Juvenil de Rumania tras imponerse en los 400 metros combinados con un tiempo de 4m34s34, un registro que estableció nuevos récords nacional, sudamericano y del propio campeonato. La marca le permitió derribar la barrera histórica que había fijado Georgina Bardach en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y que todavía se mantenía como referencia en la disciplina.