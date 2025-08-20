Agostina Hein superó un récord vigente desde 2004 y se coronó campeona mundial juvenil en Rumania

El triunfo de la oriunda de Campana derribó un registro que parecía intocable. Hace 21 años, Georgina Bardach había dejado grabado su nombre en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 con un 4m37s51 que, hasta ahora, se mantenía vigente como el mejor tiempo argentino y continental. Hein lo pulverizó con solvencia y se subió a lo más alto del podio mundial juvenil.