Agostina Hein superó un récord vigente desde 2004 y se coronó campeona mundial juvenil en Rumania

La natación argentina sumó este martes una página dorada en su historia. En Otopeni, Rumania, Agostina Hein se consagró campeona mundial juvenil en los 400 metros medley y lo hizo con una actuación memorable: registró 4m34s34, un tiempo que se convirtió en récord del campeonato, nuevo récord nacional y plusmarca sudamericana.
El triunfo de la oriunda de Campana derribó un registro que parecía intocable. Hace 21 años, Georgina Bardach había dejado grabado su nombre en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 con un 4m37s51 que, hasta ahora, se mantenía vigente como el mejor tiempo argentino y continental. Hein lo pulverizó con solvencia y se subió a lo más alto del podio mundial juvenil.
“Estoy muy contenta por mi tiempo y por haber roto el récord sudamericano. Entrené mucho para esto”, expresó tras la coronación, en declaraciones a la World Aquatics. La emoción de la nadadora se multiplicó cuando, en el podio, escuchó el himno argentino sonar en su honor.
La joven de 17 años dominó desde el arranque. En las eliminatorias matutinas ya había dado señales, al imponerse con 4m37s87, su mejor marca personal hasta ese momento. Pero en la definición vespertina redobló esfuerzos y no dejó dudas: se impuso sobre la británica Amalie Smith (4m35s49) y la japonesa Shuna Sasaki (4m38s94), quienes completaron el podio.
Con este logro, Hein se convirtió en la segunda nadadora argentina en lograr un título mundial juvenil, después de los oros que Delfina Pignatiello conquistó en Indianápolis 2017.
El oro mundial llega apenas días después de su brillante participación en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025, donde fue una de las grandes figuras: sumó ocho medallas para la delegación argentina, con tres títulos individuales en los 200 y 400 medley y en los 400 libre, además de cinco podios en relevos.
Ese presente la catapultó directo a Rumania, donde volvió a confirmar su proyección internacional. La campeona juvenil, que ya había sido bronce en los 800 metros libre del Mundial de Israel 2023, ahora se consolida como una de las grandes promesas del deporte argentino.
Lo que viene
Hein todavía tiene por delante más pruebas en el Mundial Junior: este miércoles competirá en los 800 metros libre y luego buscará avanzar en los 200 medley y los 400 libre. Pase lo que pase, su nombre ya quedó grabado en la historia de la natación argentina.
“Quiero agradecer a mi familia y a mi equipo por el apoyo. Estoy muy, muy feliz”, dijo la pupila de Sebastián Montero, que hoy ya es una campeona que sorprendió a todo un país.