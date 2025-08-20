Agenda de TV de hoy: ¿dónde ver en vivo San Martín-Deportivo Maipú e Independiente-U de Chile?

Reserva LPF
15: San Lorenzo-Instituto (ESPN 3)
UEFA Champions League
Playoffs ida
16: Celtic-Kairat Almaty (ESPN 2)
16: Fenerbahce-Benfica (Fox Sports)
16: Basel-Copenhagen (ESPN 4)
16: Bodo/Glimt-Sturm Graz (Fox Sports 2)
Copa Sudamericana
19: Cienciano-Bolivar (ESPN 2)
21.30: Universidad Católica (E)-Alianza Lima (ESPN 2)
21.30: Independiente-U. de Chile (DSports)
Copa Libertadores
19: Estudiantes LP-Cerro Porteño (Fox Sports)
21.30: Inter de Porto Alegre-Flamengo (Fox Sports)
US Open
20: Dobles Mixtos – Semifinales y Final (ESPN 3)
MLB (Major League Baseball)
20.30: New York Yankees-Tampa Bay Rays (Fox Sports 3)
Leagues Cup
21: Inter Miami-Tigres (Apple TV)
22: Toluca-Orlando City (Apple TV)
Primera Nacional
21.30: San Martín-Deportivo Maipú (TyC Sports Play)