DeportesTenis

Agenda de TV de hoy: ¿dónde ver en vivo San Martín-Deportivo Maipú e Independiente-U de Chile?

Estudiantes-Cerro Porteño e Inter-Flamengo buscarán la clasificación en la Libertadores.

DIFÍCIL MOMENTO. San Martín se pone al día hoy ante Maipú, con la ilusión de volverse a meter en la pelea en su zona. DIFÍCIL MOMENTO. San Martín se pone al día hoy ante Maipú, con la ilusión de volverse a meter en la pelea en su zona. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE DIEGO ARÁOZ
Reserva LPF

15: San Lorenzo-Instituto (ESPN 3)

UEFA Champions League

Playoffs ida

16: Celtic-Kairat Almaty (ESPN 2)

16: Fenerbahce-Benfica (Fox Sports)

16: Basel-Copenhagen (ESPN 4)

16: Bodo/Glimt-Sturm Graz (Fox Sports 2)

Copa Sudamericana

19: Cienciano-Bolivar (ESPN 2)

21.30: Universidad Católica (E)-Alianza Lima (ESPN 2)

21.30: Independiente-U. de Chile (DSports)

Copa Libertadores

19: Estudiantes LP-Cerro Porteño (Fox Sports)

21.30: Inter de Porto Alegre-Flamengo (Fox Sports)

US Open

20: Dobles Mixtos – Semifinales y Final (ESPN 3)

MLB (Major League Baseball)

20.30: New York Yankees-Tampa Bay Rays (Fox Sports 3)

Leagues Cup

21: Inter Miami-Tigres (Apple TV)

22: Toluca-Orlando City (Apple TV)

Primera Nacional

21.30: San Martín-Deportivo Maipú (TyC Sports Play)

