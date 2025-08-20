Secciones
El tiempo en Tucumán: anuncian otra jornada soleada y el calor seguirá subiendo hasta el viernes

La mínima fue de 10 °C. La nubosidad será variable durante la mañana. El pronóstico extendido.

Hace 2 Hs

Luego de otra mañana fresca, la temperatura continuará subiendo en Tucumán y en la región, de acuerdo con el pronóstico del tiempo, que para hoy anticipa una máxima de 22 °C y una térmica que llegaría hasta los 24 °C,con condiciones similares a las de ayer.

Las primeras horas del miércoles estuvieron frescas y, según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima registrada fue de 10 °C, mientras que la sensación térmica fue de 8 °C. La humedad fue del 75% y la nubosidad cercana al 40%.

El cielo se irá despejando hacia el mediodía y se espera que la temperatura vaya en aumento hasta alcanzar los 20 °C, con una humedad del 38%. Los vientos serán moderados del sector noreste. 

Se espera que la temperatura máxima de 22 °C se alcance durante la siesta y que la sensación térmica llegue a un pico de 24 °C. La humedad se mantendrá por debajo del 30% y la nubosidad de apenas un 3%. 

Por la noche la temperatura bajará sensiblemente, hasta los 14 °C, al tiempo que la nubosidad será escasa y la humedad trepará hasta el 60%. Los vientos soplarán desde el norte. 

¿Cómo estará el tiempo mañana en Tucumán?

Las condiciones climáticas serán similares durante jueves y viernes, aunque con un leve aumento de la nubosidad y de la temperatura. Se esperan mínimas de 8 °C para mañana y de 12 °C para el viernes, mientras que las máximas rondarían los 24 °C y 25 °C, respectivamente.

Durante el fin de semana ingresaría un frente nuboso que provocaría el descenso de la temperatura el sábado, en una tendencia que se repetiría el domingo, aunque con una tarde soleada. Las máximas no superarían los 18 °C y 20 °C. 

