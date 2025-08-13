¿Lamine Yamal, el tercero en discordia? El delantero del Barça en el centro de un romance y un escándalo con la cantante Nicki Nicole y su ex Trueno

Lamine Yamal, protagonista dentro y fuera del campo

A sus 18 años, Lamine Yamal no solo destaca como una de las grandes promesas del fútbol español y figura del FC Barcelona, sino que también se ha convertido en un personaje mediático seguido de cerca por la prensa rosa. Su posible relación con una figura internacional de la música urbana como Nicki Nicole lo coloca, una vez más, en el centro de la conversación pública.