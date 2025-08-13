¿Lamine Yamal, el tercero en discordia? El delantero del Barça en el centro de un romance y un escándalo con la cantante Nicki Nicole y su ex Trueno

El pasado fin de semana, Lamine Yamal marcó un gol con el Barça y, según las cámaras, señaló hacia la zona de la grada donde se encontraba Nicki Nicole. La presencia de la artista en el Estadio Olímpico Lluís Companys disparó las especulaciones de una relación entre ambos.
Aunque ninguno de los protagonistas ha confirmado el vínculo, las redes sociales se llenaron de comentarios y teorías sobre un supuesto romance que podría tener consecuencias sentimentales para terceros.
El testimonio que avivó el escándalo
El periodista argentino Juan Etchegoyen, en su programa Mitre Live, aseguró que fuentes cercanas le confirmaron que la cantante y el delantero azulgrana mantienen una relación más allá de la amistad.
“Primero fue una amistad, pero ahora son amantes y casi novios”, afirmó.
Según el comunicador, este vínculo se habría iniciado mientras Nicki Nicole mantenía un intento de reconciliación con el rapero Trueno, lo que habría provocado una “traición” y una ruptura definitiva.
El detalle en redes que alimenta las sospechas
Uno de los indicios que apuntalaría esta versión es que Nicki Nicole y Trueno ya no se siguen en Instagram, un gesto que en el mundo de los famosos suele interpretarse como señal de distanciamiento o ruptura.
Lamine Yamal, protagonista dentro y fuera del campo
A sus 18 años, Lamine Yamal no solo destaca como una de las grandes promesas del fútbol español y figura del FC Barcelona, sino que también se ha convertido en un personaje mediático seguido de cerca por la prensa rosa. Su posible relación con una figura internacional de la música urbana como Nicki Nicole lo coloca, una vez más, en el centro de la conversación pública.