Cartas de lectores: Trasmontaña
Hace 5 Hs

El domingo 17 de agosto de 2025 se vivió una de las competencias deportivas más importantes que tiene la provincia. No tenemos la estructura deportiva que tiene Santiago del Estero como el autódromo para GP o el estadio mundialista para el fútbol, pero tenemos una geografía espectacular para el mountain bike. El esfuerzo que pusieron los organizadores no fue acompañado por una infraestructura donde se contemple las necesidades de los concurrentes, en su gran mayoría visitantes de otras provincias y de países vecinos. No existieron baños químicos, ni personas que organicen el tránsito, ni los estacionamientos de vehículos. No vi carpas de atención médica de urgencias, y todo el suelo donde las personas circulaban tenían restos de troncos de plantas recién cortadas que más de una persona se tropezara. Una lástima porque ya que no tenemos la infraestructura de otras provincias para atraer visitantes con todos los beneficios que ello significa, podríamos embellecer aún más nuestra geografía que es única, con atención más personalizada al público visitante. Otras provincias ya hubieran armado un circuito permanente de práctica todo el año, agregando algunos locales o cabañas que incentiven a visitarnos siempre, coronando estas visitas con este importante evento que ya tiene tinte mundial. Deseos de un aficionado como biker y tucumano preocupado por su provincia siempre.

Juan Domingo Vega         

juandomingovega59@gmail.com

