Secciones
OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: equilibrio
Hace 5 Hs

Vladimir el grande no se conformará con un territorio del oeste de Ucrania. Putin quiere hacer renacer a la gran URSS, aunque no necesita más territorio. La NATO se engolosinó con la caída del muro de Berlín, pensó que  nunca más Rusia sería un peligro para Europa. Además Europa se respaldó en exceso en EEUU, un socio que ahora es muy poco confiable, tanto para sus aliados como para  los propios norteamericanos. El gran Vladimir huele a sangre. Huele a una norteamérica en decadencia social y económica. Con un líder imprevisible, mucho más eficaz como empresario inmobiliario. Este Estados Unidos es la decepción de Occidente con medidas económicas excesivas o delirantes y una actitud rara con Putin que está acusado de criminal de guerra  y se abraza a un imprevisible Trump. Ucrania no puede ceder territorio; sería el comienzo de la destrucción de Europa y, como sabemos, los franceses, británicos y alemanes, están acostumbrados a que el esfuerzo lo haga el Pentágono. Los rusos ya han perdido un millón de soldados y los ucranianos una cifra similar. El único acuerdo debería ser entre Rusia y Ucrania, países con familias en común, lenguaje similar y religión. Deberían acordar la reconstrucción. Europa debe poner un freno a su soberbia, a su pretensión de rodear a Rusia de países aliados. No sería mala idea integrar Rusia a Europa. Si se pudo integrar a Alemania, después del desastre de la segunda guerra mundial y 50 millones de muertos, ¿Por qué no Rusia? Equilibren la balanza y basta de muertes inútiles.

Esteban Tortarolo                                         

etortarolo@gmail.com

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Adolescentes de todo el mundo pueden ganar U$S 100 en un certamen sobre justicia
1

Adolescentes de todo el mundo pueden ganar U$S 100 en un certamen sobre justicia

Esta es la app gratuita que convierte apuntes, libros o PDFs en audiolibros
2

Esta es la app gratuita que convierte apuntes, libros o PDFs en audiolibros

Una de cada tres mujeres argentinas deja de opinar en redes por la violencia digital
3

Una de cada tres mujeres argentinas deja de opinar en redes por la violencia digital

Reino Unido invita a estudiantes argentinos a visitar las Malvinas como turistas
4

Reino Unido invita a estudiantes argentinos a visitar las Malvinas como turistas

5

Prevención, control y sanción de infracciones

6

Cartas de lectores: San Martín y el fin de las guerras de la independencia

Más Noticias
Myriam Hernández regresa a la Argentina con su “Tauro World Tour 2025”

Myriam Hernández regresa a la Argentina con su “Tauro World Tour 2025”

Usurpaciones: de a poco, se restablece el orden en Ticucho

Usurpaciones: de a poco, se restablece el orden en Ticucho

Nueve agrupaciones están en carrera para las elecciones en Tucumán: qué plazos electorales se vienen

Nueve agrupaciones están en carrera para las elecciones en Tucumán: qué plazos electorales se vienen

La otra cara del fentanilo que nadie quiere conocer

La otra cara del fentanilo que nadie quiere conocer

Recuerdos fotográficos: 1995. Trasladan familias de la vía de Marco Avellaneda al 900

Recuerdos fotográficos: 1995. Trasladan familias de la vía de Marco Avellaneda al 900

Artes visuales: la presentación forma parte del proceso creativo de los artistas

Artes visuales: la presentación forma parte del proceso creativo de los artistas

Sin los dobles de riesgo, la adrenalina no sería la misma

Sin los dobles de riesgo, la adrenalina no sería la misma

Milei usó “Homo Argentum” en su “batalla cultural”

Milei usó “Homo Argentum” en su “batalla cultural”

Comentarios