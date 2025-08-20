Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Exposición: obras de Carlota Beltrame en Biomba Galería

“El descanso y la sombra” es el nombre de la exposición que Carlota Beltrame inaugurará esta noche a las 20 en Biomba Galería (Santa Fe 240), con texto de sala elaborado por Javier Soria Vázquez. La propuesta integra la agenda del Festival de Artes Visuales-Tucumán Arte y consiste en una serie de obras “con una profunda reflexión sobre la memoria, la resistencia y las narrativas ocultas, a través de un singular diálogo entre saberes ancestrales y el pensamiento político contemporáneo, que transitan entre el pasado y el presente”, se plantea en la fundamentación del proyecto, al que se define como “un interludio, un trayecto pausado, un discurso interrumpido que invita al espectador a detenerse y ejercitar la razón”. Además, también dentro de la agenda del Tucumán Arte, a las 14 y en el Cepla de Villa Angelina (pasaje La Madrid 867) se realizará un taller de cerámica expandida y prácticas artísticas escultóricas bajo la consigna “Hacer tierra, hacer vínculos-Mujeres y diversidades”, a cargo de Natalia Argañaraz y Karina Montenegro; y a las 19.30, en el Museo Provincial Escultor Juan Carlos Iramain (Entre Ríos 27) tendrá lugar “Café Diagnóstico: taller de fortalecimiento institucional”, orientado al análisis y a la obtención de herramientas de evaluación para organizaciones artísticas y en la vinculación con el Estado en el contexto provincial. La actividad es gratuita y abierta a toda la comunidad artística.