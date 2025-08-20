Secciones
EspectáculosGuía para salir

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir
Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir
Hace 5 Hs

Teatro: una obra sobre una mujer clave en la historia local

Hoy a las 19, en el Museo Casa Histórica (Congreso 141) se repondrá la obra “Relatos históricos de Fortunata García de García”, que recupera y pone en valor la figura de una mujer clave en la historia provincial, con interpretaciones de Rosa Leal, Paola Amado (foto) y Alma Amado. “A través de una narrativa sensible y poderosa, el público podrá revivir los momentos más intensos de su vida y comprender cómo sus acciones contribuyeron a forjar la identidad tucumana. Fortunata encarna el coraje y la convicción de aquellas mujeres protagonistas, luchadoras y comprometidas con el destino colectivo”, se anticipa. En el terreno de la narración oral escénica, a las 20 y en la Biblioteca Popular Ayelén (San Lorenzo 1.204) habrá una nueva edición de “Punto de enCuento”, con relatos de Alejandra Jiménez, Fer Arismendi, Gloria Argañaraz, Regina Sáez y Cristina Nisman.

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Exposición: obras de Carlota Beltrame en Biomba Galería

“El descanso y la sombra” es el nombre de la exposición que Carlota Beltrame inaugurará esta noche a las 20 en Biomba Galería (Santa Fe 240), con texto de sala elaborado por Javier Soria Vázquez. La propuesta integra la agenda del Festival de Artes Visuales-Tucumán Arte y consiste en una serie de obras “con una profunda reflexión sobre la memoria, la resistencia y las narrativas ocultas, a través de un singular diálogo entre saberes ancestrales y el pensamiento político contemporáneo, que transitan entre el pasado y el presente”, se plantea en la fundamentación del proyecto, al que se define como “un interludio, un trayecto pausado, un discurso interrumpido que invita al espectador a detenerse y ejercitar la razón”. Además, también dentro de la agenda del Tucumán Arte, a las 14 y en el Cepla de Villa Angelina (pasaje La Madrid 867) se realizará un taller de cerámica expandida y prácticas artísticas escultóricas bajo la consigna “Hacer tierra, hacer vínculos-Mujeres y diversidades”, a cargo de Natalia Argañaraz y Karina Montenegro; y a las 19.30, en el Museo Provincial Escultor Juan Carlos Iramain (Entre Ríos 27) tendrá lugar “Café Diagnóstico: taller de fortalecimiento institucional”, orientado al análisis y a la obtención de herramientas de evaluación para organizaciones artísticas y en la vinculación con el Estado en el contexto provincial. La actividad es gratuita y abierta a toda la comunidad artística.

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Rock: repite Karma Sudaca en el bar Irlanda

Esta noche, desde las 21.30 y con entrada libre y gratuita, Karma Sudaca volverá al escenario del Bar Irlanda (Catamarca 380) con un repaso de las canciones más importantes de tu extensa trayectoria en el rock tucumano y regional.

Temas TucumánKarma SudacaMuseo Casa Histórica de la Independencia
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Adolescentes de todo el mundo pueden ganar U$S 100 en un certamen sobre justicia
1

Adolescentes de todo el mundo pueden ganar U$S 100 en un certamen sobre justicia

Esta es la app gratuita que convierte apuntes, libros o PDFs en audiolibros
2

Esta es la app gratuita que convierte apuntes, libros o PDFs en audiolibros

Una de cada tres mujeres argentinas deja de opinar en redes por la violencia digital
3

Una de cada tres mujeres argentinas deja de opinar en redes por la violencia digital

Reino Unido invita a estudiantes argentinos a visitar las Malvinas como turistas
4

Reino Unido invita a estudiantes argentinos a visitar las Malvinas como turistas

5

Prevención, control y sanción de infracciones

6

Cartas de lectores: San Martín y el fin de las guerras de la independencia

Más Noticias
Myriam Hernández regresa a la Argentina con su “Tauro World Tour 2025”

Myriam Hernández regresa a la Argentina con su “Tauro World Tour 2025”

Usurpaciones: de a poco, se restablece el orden en Ticucho

Usurpaciones: de a poco, se restablece el orden en Ticucho

Nueve agrupaciones están en carrera para las elecciones en Tucumán: qué plazos electorales se vienen

Nueve agrupaciones están en carrera para las elecciones en Tucumán: qué plazos electorales se vienen

La otra cara del fentanilo que nadie quiere conocer

La otra cara del fentanilo que nadie quiere conocer

Recuerdos fotográficos: 1995. Trasladan familias de la vía de Marco Avellaneda al 900

Recuerdos fotográficos: 1995. Trasladan familias de la vía de Marco Avellaneda al 900

Artes visuales: la presentación forma parte del proceso creativo de los artistas

Artes visuales: la presentación forma parte del proceso creativo de los artistas

Sin los dobles de riesgo, la adrenalina no sería la misma

Sin los dobles de riesgo, la adrenalina no sería la misma

Milei usó “Homo Argentum” en su “batalla cultural”

Milei usó “Homo Argentum” en su “batalla cultural”

Comentarios