El Rompecabezas de Federico van Mameren: "Comenzaron las elecciones"

"Comenzaron las elecciones. Ya sabemos quiénes son los candidatos, ya sabemos quiénes son los frentes, ya sabemos quiénes tienen aspiraciones de llegar a la Cámara de Diputados en 2026 y ya sabemos, o por lo menos empieza a perfilarse, qué está en juego para 2026/27", dijo Federico van Mameren al inicio de su Rompecabezas.
"Lo curioso -continuó- es que prácticamente no hay caras nuevas. Hay unas cuantas caras nuevas que las puso La Libertad Avanza, pero porque porque es un partido nuevo. Los otros ya ponen las mismas caras. Algo que nos está señalando lo que quiere la política, lo que piensa la política, lo que siente la política".
También mencionó que el tema de la seguridad será uno de los más tratados hasta el 26 de octubre y recordó que debutará la boleta única. "El otro tema central es una mala palabra, o son dos malas palabras, y son las candidaturas testimoniales. De eso van a hablar, se van a pelear y ustedes el 26 de octubre decidirán si era importante o no", dijo.
"Otro tema central -agregó- va a ser la polarización. Se va a estar discutiendo si Milei o Jaldo, entre un nombre y el otro. La polarización va a ser que de las nueve fuerzas que compiten menos de la mitad ya saben que no van a ser elegidas, que no van a ganar una banca".
Por otro lado, el periodista se refirió al Día del Niño y destacó que se cuidó el espacio público, en referencia al Parque 9 de Julio. "No sé si se lo cuidó mucho o poco, pero ahí estuvo la colaboración estatal y el trabajo de alguna manera mancomunado del ciudadano".