Mendoza: suspenden a dos docentes imputados por tenencia de material de abuso sexual infantil

Los casos de los dos docentes imputados

La detención de la docente de Tupungato se produjo luego de que un reporte de Google detectara la carga de videos con material de abuso sexual infantil (MASNNA) en una de sus plataformas. La alerta, enviada desde la sede de la empresa en Estados Unidos, fue derivada al Ministerio Público Fiscal y finalmente quedó a cargo de la Unidad Fiscal Valle de Uco, bajo la fiscalía de Pablo Fossaroli.