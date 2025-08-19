Tucumán: circulaban en una moto robada y llevaban un arma policial sustraída

En la mañana de este martes, efectivos de la División Grupo Especial de Apoyo Motorizado que llevaban a cabo trabajos preventivos en jurisdicción de Comisaría Seccional Quinceava, divisaron en Avenida Democracia esquina Calle Lidoro Quinteros, a 3 personas circulando en dos motos a gran velocidad, situación que llamó la atención de los agentes.