Tucumán: circulaban en una moto robada y llevaban un arma policial sustraída

Policías capturaron en el Barrio Manantial Sur a 3 hombres que circulaban en motocicletas.

Hace 1 Hs

Uniformados de la Dirección General de Prevención Ciudadana capturaron en el Barrio Manantial Sur, a 3 hombres que circulaban en motocicletas robadas con un arma de fuego perteneciente a la Policía.

En la mañana de este martes, efectivos de la División Grupo Especial de Apoyo Motorizado que llevaban a cabo trabajos preventivos en jurisdicción de Comisaría Seccional Quinceava, divisaron en Avenida Democracia esquina Calle Lidoro Quinteros, a 3 personas circulando en dos motos a gran velocidad, situación que llamó la atención de los agentes.

Ante lo acontecido, el equipo policial detuvo la marcha de los jóvenes para inspeccionarlos, en ese momento, les encontraron 3 celulares de dudosa procedencia, una pistola con pedido de secuestro perteneciente a la Policía. Además, detectaron que los vehículos eran robados.

Finalmente, aprehendieron a los acusados y secuestraron todos los elementos para ponerlos a disposición de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos de la lll° nominación del Centro Judicial Capital.

