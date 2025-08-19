Todos los caminos conducen al Gran Premio "Batalla de Tucumán"

La expectativa es enorme. Serán siete caballos y una yegua los que se alinearán en la gatera del octavo turno (a las 18.20 hs.), en los exigentes 2.000 metros, distancia que obliga a combinar potencia y fondo. Entre los anotados aparece una figura sobresaliente: el porteño He’s A Rockstar, que desde principios de este año se encuentra radicado en Santiago del Estero y que llega con credenciales de peso. La conducción del hijo de Endorsement estará a cargo de José Alfredo Vizcarra, el joven jockey de 25 años que lidera las estadísticas del hipódromo local. Será la primera vez que se suba a la montura del nieto materno de Luhuk, y lo hará tras recibir el llamado del entrenador Francisco Muratore. “No dudé en decir que sí”, confesó Vizcarra.