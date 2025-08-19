Esta noche, en "Panorama Tucumano": dos miradas sobre el Día del Niño

Esta noche, Panorama Tucumano, el programa insignia de LA GACETA Play conducido por Federico van Mameren, analizaremos cómo los espacios públicos reflejan el compromiso social. El Parque 9 de Julio amaneció casi sin residuos luego del Día del Niño y nos preguntamos: ¿qué explica estas realidades tan distintas con lo que pasó durante el Día del Amigo?