Esta noche, en "Panorama Tucumano": dos miradas sobre el Día del Niño

Esta noche, Panorama Tucumano, el programa insignia de LA GACETA Play conducido por Federico van Mameren, analizaremos cómo los espacios públicos reflejan el compromiso social. El Parque 9 de Julio amaneció casi sin residuos luego del Día del Niño y nos preguntamos: ¿qué explica estas realidades tan distintas con lo que pasó durante el Día del Amigo?
Además, el periodista Álvaro Medina presenta un informe especial sobre las infancias y la pobreza en barrios populares: ¿cómo crecen los niños en estos contextos?
Antes, al inicio del programa, Van Mameren pondrá una lupa sobre la situación política local y nacional en su tradicional editorial. Los dimes y diretes de la política también estarán presentes con Gabriela Baigorrí.
Es el primer envío que LA GACETA produjo en televisión en 2017 y ha sido protagonista desde entonces. Podés verlo en las plataformas de LA GACETA, en Canal 11 de CCC y en Canal 7 de Flow (Somos Tucumán).