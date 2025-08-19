Secciones
Esta noche, en "Panorama Tucumano": dos miradas sobre el Día del Niño

El programa puede verse desde las 20.30 en las plataformas de LA GACETA, en Canal 11 de CCC y en Canal 7 de Flow (Somos Tucumán).

Esta noche, en Panorama Tucumano: dos miradas sobre el Día del Niño
Hace 2 Hs

Esta noche, Panorama Tucumano, el programa insignia de LA GACETA Play conducido por Federico van Mameren, analizaremos cómo los espacios públicos reflejan el compromiso social. El Parque 9 de Julio amaneció casi sin residuos luego del Día del Niño y nos preguntamos: ¿qué explica estas realidades tan distintas con lo que pasó durante el Día del Amigo?

Además, el periodista Álvaro Medina presenta un informe especial sobre las infancias y la pobreza en barrios populares: ¿cómo crecen los niños en estos contextos? 

Antes, al inicio del programa, Van Mameren pondrá una lupa sobre la situación política local y nacional en su tradicional editorial. Los dimes y diretes de la política también estarán presentes con Gabriela Baigorrí.

Es el primer envío que LA GACETA produjo en televisión en 2017 y ha sido protagonista desde entonces. Podés verlo en las plataformas de LA GACETA, en Canal 11 de CCC y en Canal 7 de Flow (Somos Tucumán).

Esta nota es de acceso libre.
