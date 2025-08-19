Escándalo: detuvieron a la pareja de Jean Paul Pineda por asociación criminal vinculada al robo de autos

Un nuevo escándalo sacude la vida del ex futbolista Jean Paul Pineda: Valentina Castro, su pareja, figura entre los 28 detenidos tras la desarticulación de una banda criminal dedicada al robo, ocultamiento, blanqueamiento físico y documental, y a la comercialización en el mercado formal de camiones de alto tonelaje y maquinaria pesada.
La operación, denominada “Operación Emprendedores”, fue el resultado de un extenso proceso investigativo y estuvo enfocada en delitos de asociación ilícita, robo en lugar no habitado, robo con intimidación, delitos tributarios, falsificación, receptación, infracción a la ley de armas, extorsión y lavado de activos.
La organización, compuesta por 24 hombres y 4 mujeres —entre ellas la pareja de Pineda—, fue capturada tras 41 allanamientos realizados en las regiones de Arica, Iquique, Valparaíso, Metropolitana, Biobío, Araucanía y Los Lagos.
Los arrestos se concretaron en la madrugada de ayer, por lo que se solicitó ampliar la detención para el respectivo control este jueves 21 de agosto en el Juzgado de Garantía de San Bernardo.
Detalles del caso que involucraría a la pareja de Jean Paul
A comienzos de esta semana se dieron a conocer los trabajos de la Brigada Investigadora de Robos e Intervención Criminal (BIROINCRI) de la PDI, en colaboración con el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Municipalidad de San Bernardo.
El operativo se desarrolló en el marco de una investigación de la Fiscalía Occidente sobre desarmadurías ilegales, donde se incautaron diversos camiones y se recuperaron vehículos de alta gama, logrando la captura de decenas de personas involucradas.