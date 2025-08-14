 RTVE cancela las grabaciones de ‘La pirámide’ tras su caída de audiencia
RTVE cancela las grabaciones de ‘La pirámide’ tras su caída de audiencia

El concurso presentado por Itziar Miranda se despide con apenas un mes en emisión y una media del 5,6% de cuota en su franja diaria.

Hace 1 Hs

‘La pirámide’ pone punto final a sus grabaciones antes de lo previsto. El concurso de RTVE, producido por Globomedia y presentado por Itziar Miranda, debutó en julio con un 9% de cuota de pantalla en prime time, pero su paso a la franja diaria posterior a ‘La promesa’ no logró despegar, quedándose en una media del 5,6% tras 15 programas emitidos.

En los últimos días, el formato ya había desaparecido de la parrilla. El lunes, miércoles y jueves, su espacio fue reemplazado por una doble emisión del magacín político ‘Malas lenguas’, emitido simultáneamente en La 1 y La 2; el martes, por un partido amistoso del Real Madrid; y este viernes, al ser festivo nacional, tampoco estaba prevista su emisión.

Un final precipitado

El 6 de agosto fue el último día de grabación, según informa Vertele. En total, se han producido unas 35 entregas, de las cuales alrededor de 20 aún no se han emitido. RTVE ya ha contactado con los invitados programados para las próximas semanas para cancelar su participación.

La audiencia ha sido determinante. En julio, ‘La pirámide’ promedió un 5,9%, mientras que en agosto cayó al 5,1%, empeorando los datos de su predecesor, ‘La familia de la tele’. Aunque el trabajo de Miranda ha sido bien valorado, el público ha optado por otras alternativas televisivas en esa franja.

Cambios en la programación de RTVE

RTVE aprovechará el final de ‘La pirámide’ para reorganizar sus tardes. La Vuelta ciclista a España, que se disputará del 23 de agosto al 14 de septiembre, será el próximo gran evento de la cadena. Después, La 1 pondrá en marcha nuevas propuestas para su parrilla.

Si quedaran episodios inéditos, no se descarta que el concurso se traslade a La 2, donde actualmente se están ofreciendo reposiciones, siguiendo la misma estrategia que en su día se aplicó con ‘El cazador’.

Con este movimiento, RTVE busca reforzar su oferta vespertina y recuperar cuota en una franja cada vez más competitiva.

