RTVE cancela las grabaciones de ‘La pirámide’ tras su caída de audiencia

‘La pirámide’ pone punto final a sus grabaciones antes de lo previsto. El concurso de RTVE, producido por Globomedia y presentado por Itziar Miranda, debutó en julio con un 9% de cuota de pantalla en prime time, pero su paso a la franja diaria posterior a ‘La promesa’ no logró despegar, quedándose en una media del 5,6% tras 15 programas emitidos.