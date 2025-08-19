Secciones
Los seis mejores restaurantes de montaña en Navarra, según National Geographic

Establecimientos que ofrecen desde cocina de autor hasta platos tradicionales de temporada.

Los seis mejores restaurantes de montaña en Navarra, según National Geographic
Hace 2 Hs

Si buscas dónde comer en la montaña de Navarra, National Geographic ha seleccionado seis restaurantes que destacan por su gastronomía, ambiente y autenticidad. La periodista especializada en gastronomía y viajes, Lucía Díaz Madurga, recopiló estos establecimientos que ofrecen desde cocina de autor hasta platos tradicionales de temporada.

1. Venta de Ulzama

Ubicado en un caserón de montaña tradicional, Venta de Ulzama es un negocio familiar que ofrece platos de caza, pescados frescos y verduras de su huerta. Un lugar ideal para hacer una parada y disfrutar de la gastronomía local mientras se respira aire puro de la montaña navarra.

2. Molino de Urdániz

Con dos estrellas Michelin y una estrella Verde, Molino de Urdániz es el restaurante emblemático del chef David Yárnoz. Aquí se defiende una cocina de autor, creativa y sencilla, que combina tradición y modernidad en cada plato.

3. Origen

También a cargo de David Yárnoz, Origen es el “hermano pequeño” de Molino de Urdániz y se encuentra en un caserón de piedra en Urdaitz. La carta varía según la temporada, adaptándose a los productos frescos y locales disponibles.

4. Arotxa

En la localidad de Legasa, cerca del Parque Natural Señorío de Bértiz, Arotxa destaca por su chuletón a la parrilla, que se ha convertido en su seña de identidad. Un restaurante perfecto para los amantes de la carne de calidad en un entorno natural privilegiado.

5. Maskarada

Maskarada nació de la pasión de Joxi Jauregui, productor de cerdo Pío Negro (Euskal Txerri), una raza autóctona recuperada por él. En este restaurante, los comensales pueden degustar productos locales únicos que combinan tradición y creatividad.

6. Donamaría

Un restaurante de corte familiar gestionado por las hermanas Lorea y Haizea Luzuriaga-Badiola, que continúa la tradición iniciada por sus padres. Donamaría ofrece habitaciones en su hotel, permitiendo a los visitantes disfrutar de una experiencia gastronómica completa en la montaña navarra.

