Secciones
España

Madrid anuncia nuevos cortes de luz: estos son los municipios afectados hasta el 23 de agosto

Los cortes se producirán de forma escalonada y con horarios establecidos para minimizar el impacto en los hogares y servicios esenciales.

Madrid anuncia nuevos cortes de luz: estos son los municipios afectados hasta el 23 de agosto IMAGEN TOMADA DE LA RAZÓN
Hace 2 Hs

Desde esta semana, los madrileños afrontan nuevos cortes de luz programados que se prolongarán hasta el 23 de agosto de 2025. Se trata de un plan de mantenimiento impulsado por i-DE, del Grupo Iberdrola, con el objetivo de mejorar la red eléctrica y garantizar un suministro más seguro y estable en toda la región.

Municipios afectados por los cortes de luz en Madrid

Además de la capital, los apagones afectarán a un total de 19 municipios de la Comunidad de Madrid, entre los que se encuentran:

- Alalpardo / Valdeolmos-Alalpardo

- Arroyomolinos

- El Álamo

- Fuente el Saz de Jarama

- Getafe

- Leganés

- Móstoles

- Navalcarnero

- Paracuellos de Jarama

- Pinto

- Pozuelo de Alarcón

- Sevilla la Nueva

- Torrejón de Ardoz

- Torrelodones

- Tres Cantos

- Valdemorillo

- Valdemoro

Según Iberdrola, en la mayoría de los casos las interrupciones durarán entre 30 minutos y 3 horas, realizándose principalmente en horario diurno para reducir molestias. La compañía asegura que en el caso de hospitales, centros de salud o industrias se toman medidas adicionales para evitar riesgos.

Cortes de luz en Madrid hoy, martes 19 de agosto

Este 19 de agosto, la capital y varios municipios registrarán apagones temporales. Los cortes se aplicarán de manera escalonada y por franjas horarias. Estos son algunos de los puntos y horarios previstos:

- Madrid capital: entre las 07:00 y las 10:30 h, en calles como San Enrique de Ossó, Eugenia de Montijo, General Ricardos, Cuevas, Fuencarral y Ana María, entre otras. También se prevén cortes a las 14:30 h y a las 19:00 h en los mismos puntos.

- Alalpardo / Valdeolmos-Alalpardo: de 09:00 a 11:00 h, en tramos de las calles Alcalá y Algete, además de la carretera M-123.

- El Álamo: de 11:00 a 12:00 h, en calles como Antonio Machado, Juan Carlos I, Mártires y Virgen de las Nieves.

- Pinto: de 08:30 a 10:30 h, en Ignacio Fuster, Nicolás Fuster y Princesa de Éboli.

- Torrelodones: de 07:00 a 07:30 h y de 14:00 a 14:30 h, en calles como Cieza, Lorca, Murcia y Vereda de la Vía.

Advertencias para los vecinos

Los horarios son orientativos y podrían variar en función del trabajo de mantenimiento. En caso de finalizar antes, el suministro eléctrico se restablecerá sin previo aviso.

Por ello, la compañía recomienda no utilizar instalaciones eléctricas domésticas durante el corte, ya que el regreso repentino de la luz podría provocar daños en los equipos.

Con esta serie de interrupciones, Iberdrola busca reforzar la red eléctrica madrileña y evitar incidencias mayores en el futuro, garantizando un servicio más fiable para los usuarios.

Temas Madrid
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El calor extremo da paso a tormentas: la AEMET activa alertas en ocho comunidades autónomas
1

El calor extremo da paso a tormentas: la AEMET activa alertas en ocho comunidades autónomas

Tres trucos para refrescar tu hogar sin aire acondicionado: “Sí o sí lo tienes en casa”
2

Tres trucos para refrescar tu hogar sin aire acondicionado: “Sí o sí lo tienes en casa”

Barcelona, entre las mejores ciudades del mundo para combinar trabajo y turismo
3

Barcelona, entre las mejores ciudades del mundo para combinar trabajo y turismo

La joya escondida de Canarias: una piscina natural que solo aparece con la marea baja
4

La joya escondida de Canarias: una piscina natural que solo aparece con la marea baja

Madrid anuncia nuevos cortes de luz: estos son los municipios afectados hasta el 23 de agosto
5

Madrid anuncia nuevos cortes de luz: estos son los municipios afectados hasta el 23 de agosto

Enrique Bunbury aclaró una vieja polémica: “Puta desagradecida no trata de Amaral”
6

Enrique Bunbury aclaró una vieja polémica: “Puta desagradecida no trata de Amaral”

Más Noticias
El calor extremo da paso a tormentas: la AEMET activa alertas en ocho comunidades autónomas

El calor extremo da paso a tormentas: la AEMET activa alertas en ocho comunidades autónomas

Tres trucos para refrescar tu hogar sin aire acondicionado: “Sí o sí lo tienes en casa”

Tres trucos para refrescar tu hogar sin aire acondicionado: “Sí o sí lo tienes en casa”

Barcelona, entre las mejores ciudades del mundo para combinar trabajo y turismo

Barcelona, entre las mejores ciudades del mundo para combinar trabajo y turismo

La joya escondida de Canarias: una piscina natural que solo aparece con la marea baja

La joya escondida de Canarias: una piscina natural que solo aparece con la marea baja

Enrique Bunbury aclaró una vieja polémica: “Puta desagradecida no trata de Amaral”

Enrique Bunbury aclaró una vieja polémica: “Puta desagradecida no trata de Amaral”

Mercadona hace furor con el perfilador de ojos que aclara la mirada por solo 2,50 €

Mercadona hace furor con el perfilador de ojos que aclara la mirada por solo 2,50 €

Vanessa Bouza, de Gran Hermano, habla por primera vez de su enfermedad

Vanessa Bouza, de Gran Hermano, habla por primera vez de su enfermedad

Una fuente que expende vino gratis: la parada más curiosa del Camino de Santiago

Una fuente que expende vino gratis: la parada más curiosa del Camino de Santiago

Comentarios