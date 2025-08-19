Madrid anuncia nuevos cortes de luz: estos son los municipios afectados hasta el 23 de agosto

Desde esta semana, los madrileños afrontan nuevos cortes de luz programados que se prolongarán hasta el 23 de agosto de 2025. Se trata de un plan de mantenimiento impulsado por i-DE, del Grupo Iberdrola, con el objetivo de mejorar la red eléctrica y garantizar un suministro más seguro y estable en toda la región.
Municipios afectados por los cortes de luz en Madrid
Además de la capital, los apagones afectarán a un total de 19 municipios de la Comunidad de Madrid, entre los que se encuentran:
- Alalpardo / Valdeolmos-Alalpardo
- Arroyomolinos
- El Álamo
- Fuente el Saz de Jarama
- Getafe
- Leganés
- Móstoles
- Navalcarnero
- Paracuellos de Jarama
- Pinto
- Pozuelo de Alarcón
- Sevilla la Nueva
- Torrejón de Ardoz
- Torrelodones
- Tres Cantos
- Valdemorillo
- Valdemoro
Según Iberdrola, en la mayoría de los casos las interrupciones durarán entre 30 minutos y 3 horas, realizándose principalmente en horario diurno para reducir molestias. La compañía asegura que en el caso de hospitales, centros de salud o industrias se toman medidas adicionales para evitar riesgos.
Cortes de luz en Madrid hoy, martes 19 de agosto
Este 19 de agosto, la capital y varios municipios registrarán apagones temporales. Los cortes se aplicarán de manera escalonada y por franjas horarias. Estos son algunos de los puntos y horarios previstos:
- Madrid capital: entre las 07:00 y las 10:30 h, en calles como San Enrique de Ossó, Eugenia de Montijo, General Ricardos, Cuevas, Fuencarral y Ana María, entre otras. También se prevén cortes a las 14:30 h y a las 19:00 h en los mismos puntos.
- Alalpardo / Valdeolmos-Alalpardo: de 09:00 a 11:00 h, en tramos de las calles Alcalá y Algete, además de la carretera M-123.
- El Álamo: de 11:00 a 12:00 h, en calles como Antonio Machado, Juan Carlos I, Mártires y Virgen de las Nieves.
- Pinto: de 08:30 a 10:30 h, en Ignacio Fuster, Nicolás Fuster y Princesa de Éboli.
- Torrelodones: de 07:00 a 07:30 h y de 14:00 a 14:30 h, en calles como Cieza, Lorca, Murcia y Vereda de la Vía.
Advertencias para los vecinos
Los horarios son orientativos y podrían variar en función del trabajo de mantenimiento. En caso de finalizar antes, el suministro eléctrico se restablecerá sin previo aviso.
Por ello, la compañía recomienda no utilizar instalaciones eléctricas domésticas durante el corte, ya que el regreso repentino de la luz podría provocar daños en los equipos.
Con esta serie de interrupciones, Iberdrola busca reforzar la red eléctrica madrileña y evitar incidencias mayores en el futuro, garantizando un servicio más fiable para los usuarios.