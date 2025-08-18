Madrid se prepara para cortes de luz durante 6 días: 29 municipios afectados

La Comunidad de Madrid se enfrentará a cortes de luz programados durante seis días consecutivos, entre el 18 y el 23 de agosto de 2025, en la capital y en 29 municipios de la región. La compañía i-DE Grupo Iberdrola ha explicado que se trata de trabajos de mantenimiento y mejora de la red eléctrica, diseñados para causar la menor molestia posible y realizados principalmente en horario diurno.