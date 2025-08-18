 Madrid se prepara para cortes de luz durante 6 días: 29 municipios afectados
Madrid se prepara para cortes de luz durante 6 días: 29 municipios afectados

Los cortes tendrán una duración variable de entre 30 minutos y 3 horas, según la zona.

Hace 2 Hs

La Comunidad de Madrid se enfrentará a cortes de luz programados durante seis días consecutivos, entre el 18 y el 23 de agosto de 2025, en la capital y en 29 municipios de la región. La compañía i-DE Grupo Iberdrola ha explicado que se trata de trabajos de mantenimiento y mejora de la red eléctrica, diseñados para causar la menor molestia posible y realizados principalmente en horario diurno.

¿Qué municipios de Madrid se verán afectados?

Además de la capital, los apagones programados afectarán a diversas localidades del área metropolitana y de la región. Entre ellas se encuentran:

Alalpardo / Valdeolmos-Alalpardo

Arroyomolinos

El Álamo

Fuente el Saz de Jarama

Getafe

Leganés

Móstoles

Navalcarnero

Paracuellos de Jarama

Pinto

Pozuelo de Alarcón

Sevilla la Nueva

Torrejón de Ardoz

Torrelodones

Tres Cantos

Valdemorillo

Valdemoro

Los cortes tendrán una duración variable de entre 30 minutos y 3 horas, según la zona. Iberdrola asegura que en colegios, centros de salud y zonas industriales se adoptarán medidas específicas para minimizar el impacto.

Calles de Madrid donde habrá cortes de luz

En la ciudad de Madrid capital también habrá apagones puntuales en varias calles y barrios. Algunos de los cortes programados son:

19 de agosto (07:00 – 07:30 h): San Enrique de Ossó (127-319), Camino de la Huerta (1-125), urbanización Encinar de los Reyes.

19 de agosto (07:45 – 08:00 h): Eugenia de Montijo (24-50), General Ricardos (191-211), Melisa (1), Monseñor Óscar Romero (32-34).

19 de agosto (08:00 – 10:00 h): Ana María (10-29), Azucenas (59-90), Cuevas (38-46), Genciana (11-23), Orquídeas (5 y 8).

20 de agosto (00:05 – 04:00 h): Príncipe (9-19).

21 de agosto (08:00 – 10:00 h): Padilla (51).

22 de agosto (08:00 – 10:00 h): San Epifanio (3), Xaudaro (7-11), Paseo Melancólicos (67-77).

La compañía recuerda que si los trabajos terminan antes del horario previsto, el suministro se restablecerá de inmediato y sin previo aviso.

Cómo comprobar si tu vivienda tendrá cortes de luz

Iberdrola recomienda a los usuarios consultar la herramienta disponible en el Área Clientes, donde se puede verificar si una dirección o código postal se verá afectado.

Además, los clientes pueden suscribirse al servicio gratuito de avisos por SMS o email, con información detallada de los cortes programados y posibles incidencias.

