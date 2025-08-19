Roberto Sánchez cuestionó al oficialismo: “Tucumán viene como el cangrejo, para atrás”

El diputado nacional y referente de Unidos por Tucumán, Roberto Sánchez, criticó al gobernador, Osvaldo Jaldo, al considerar que su postulación como candidato a diputado nacional es “una estafa al electorado”. El radical encabeza la lista de su frente opositor y busca renovar su banca en el Congreso.
“Seguramente no tienen candidato y por eso el gobernador tuvo que ponerse al frente. Esto es, lisa y llanamente, una estafa al electorado tucumano. La Constitución establece claramente que los gobernadores de provincia no pueden ingresar a la Cámara de Diputados. Entonces, aquí lo que se hace es mentirle a la ciudadanía: se le pide el voto para un cargo que no se va a asumir”, advirtió Sánchez en diálogo con LA GACETA.
El legislador recordó que en 2021 Jaldo ya había sido candidato testimonial. “En ese momento dijo que iba a firmar en una escribanía que iba a asumir la banca, pero no ocurrió. Le mintió a los tucumanos una vez más, y ahora vuelve a hacerlo”, señaló.
Una lista joven y con proyección
Sánchez encabeza la nómina de Unidos por Tucumán, conformada por seis partidos y con fuerte impronta juvenil. “Es una lista joven, con dirigentes que militan y están cerca de la gente”, destacó. El diputado aseguró que el espacio busca representar a quienes “no se sienten parte de las posturas extremas” y que pretende consolidarse como alternativa en 2025 con miras al 2027.
Críticas a la gestión provincial
El referente radical apuntó contra la administración provincial. “Tucumán viene como el cangrejo, para atrás. Tenemos una de las mayores presiones fiscales del país, pero no se ven obras de envergadura. Hace más de 20 años que la provincia está estancada”, afirmó. Y comparó: “Mientras Salta, Jujuy y Santiago del Estero progresan, Tucumán retrocede”.
En ese sentido, sostuvo que el modelo de gestión que aplicó en Concepción puede replicarse a nivel provincial. “Con austeridad, transparencia y orden de prioridades transformamos la ciudad. Lo mismo se puede hacer en la provincia para recuperar ese Jardín de la República que dejamos de ser”, señaló.
Relación con Nación
Sobre la gestión nacional, Sánchez destacó los avances macroeconómicos pero reclamó que el ajuste “no debe recaer sobre jubilados, universidades ni hospitales”. También cuestionó la discrecionalidad del Ejecutivo para asignar partidas por la falta de un presupuesto actualizado.
De cara al tratamiento de los vetos presidenciales, adelantó que mantendrá su postura: “Hemos sido coherentes. Votamos a favor de los jubilados, de la educación universitaria y de la salud. No zigzagueamos como el oficialismo provincial, que hoy dice una cosa y mañana hace otra por conveniencia electoral”.