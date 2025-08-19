Roberto Sánchez cuestionó al oficialismo: “Tucumán viene como el cangrejo, para atrás”

“Seguramente no tienen candidato y por eso el gobernador tuvo que ponerse al frente. Esto es, lisa y llanamente, una estafa al electorado tucumano. La Constitución establece claramente que los gobernadores de provincia no pueden ingresar a la Cámara de Diputados. Entonces, aquí lo que se hace es mentirle a la ciudadanía: se le pide el voto para un cargo que no se va a asumir”, advirtió Sánchez en diálogo con LA GACETA.