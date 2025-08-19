Secciones
DeportesAtlético Tucumán

Clever Ferreira sería convocado a la prelista de selección paraguaya

El "Decano" habría recibido una notificación sobre la posible convocatoria del defensor para la próxima doble fecha de Eliminatorias.

Clever Ferreira sería convocado a la prelista de selección paraguaya
Hace 2 Hs

Clever Ferreira podría cumplir uno de los sueños que lo motivaron a dejar su país y mudarse a Tucumán. En los últimos días, Atlético recibió una notificación oficial de que el defensor sería incluido en la prelista de la selección paraguaya para la próxima doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas.

La noticia cayó como una de las grandes sorpresas de la temporada. El central, de rendimiento sólido y regular, se consolidó como una pieza clave en el esquema de Lucas Pusineri. Su aporte defensivo fue determinante en varios partidos y, además, se dio el gusto de marcar un gol en la victoria frente a Boca por los 16avos de la Copa Argentina, lo que lo terminó de proyectar al primer plano.

“Todavía no salió la lista definitiva, pero la Federación Paraguaya nos envió una nota diciendo que sería convocado. Estamos esperando la confirmación”, confiaron desde el club.

La posibilidad de vestir la camiseta de la “Albirroja” no sorprende a Ferreira, que lo había anticipado apenas llegó a Tucumán. “Vine a Atlético Tucumán para ser convocado a la selección paraguaya”, dijo en una entrevista con LA GACETA. Hoy, ese deseo parece estar más cerca que nunca de hacerse realidad.

TucumánMéxicoEliminatorias Qatar 2022Lucas PusineriDecanoClever Ferreira
