Clever Ferreira sería convocado a la prelista de selección paraguaya

La noticia cayó como una de las grandes sorpresas de la temporada. El central, de rendimiento sólido y regular, se consolidó como una pieza clave en el esquema de Lucas Pusineri. Su aporte defensivo fue determinante en varios partidos y, además, se dio el gusto de marcar un gol en la victoria frente a Boca por los 16avos de la Copa Argentina, lo que lo terminó de proyectar al primer plano.