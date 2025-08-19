Bombazo: Cavani suena en un importante club de Europa tras la baja de su goleador estrella

El pedido del alcalde de Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, generó repercusión en Argentina e Italia al reclamar públicamente el regreso de Edinson Cavani al Napoli. El planteo surgió tras confirmarse la dura lesión de Romelu Lukaku, que estará varios meses fuera por un problema en el recto femoral del muslo izquierdo. La iniciativa revivió la ilusión de los hinchas napolitanos y abrió un debate sobre un posible retorno del uruguayo, actualmente en Boca Juniors.
En Instagram, el funcionario sorprendió con una propuesta que rápidamente se volvió viral. Escribió “Y si Lukaku está de baja mucho tiempo. Y si se necesita un tercer delantero en la plantilla. Y si…”. Los comentarios de los tifosi no tardaron en aparecer, reflejando la vigencia del vínculo afectivo entre Cavani y la ciudad del sur de Italia, donde dejó una huella inolvidable.
Durante su etapa en Napoli entre 2010 y 2013, el delantero marcó 104 goles en 138 partidos y se convirtió en el sexto máximo goleador de la historia del club, solo detrás de figuras como Dries Mertens, Lorenzo Insigne, Marek Hamšík, Diego Maradona y Antonio Vojak Sallustro. Ganó la Copa Italia, fue máximo artillero de la Serie A y sus actuaciones lo catapultaron al París Saint-Germain, consolidando su estatus como ídolo napolitano.
Hoy, en Boca Juniors, el panorama es distinto. Desde su llegada en 2023 suma 26 goles en 73 partidos, cifras que no conforman a parte de la hinchada xeneize, que ya lo cuestionó por desperdiciar situaciones claras. La presión aumentó con la irregularidad del equipo y las críticas hacia el delantero, que aún busca recuperar su mejor versión en el fútbol argentino.
Los medios partidarios en Nápoles no dudaron en instalar el debate. El portal @Spazionapoli.it lanzó la pregunta “¿Y si Napoli hiciera algo loco para reemplazar al lesionado Lukaku?” y sugirió “El Matador Cavani, clase 1987”. También otras cuentas como @arrapatodinapoli y @adelantonapolitano1926 se sumaron al pedido de un “last dance” con la camiseta celeste, reflejando el anhelo colectivo por revivir tiempos gloriosos.
El futuro del "Matador"
Mientras Napoli analiza alternativas para cubrir la baja de Lukaku, la nostalgia y la presión popular alimentan la idea de un regreso romántico del uruguayo. En Boca, su continuidad dependerá de cómo logre revertir su presente y de las decisiones de la dirigencia encabezada por Miguel Ángel Russo. El "Matador" se encuentra entre la exigencia de un presente irregular en Argentina y la eterna devoción en Italia, con su futuro deportivo rodeado de incertidumbre y expectativa.