Secciones
DeportesFútbol

Bombazo: Cavani suena en un importante club de Europa tras la baja de su goleador estrella

El nombre del "Matador" reapareció en Italia y los hinchas presionan por un último capítulo en el sur.

Bombazo: Cavani suena en un importante club de Europa tras la baja de su goleador estrella
Hace 3 Hs

El pedido del alcalde de Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, generó repercusión en Argentina e Italia al reclamar públicamente el regreso de Edinson Cavani al Napoli. El planteo surgió tras confirmarse la dura lesión de Romelu Lukaku, que estará varios meses fuera por un problema en el recto femoral del muslo izquierdo. La iniciativa revivió la ilusión de los hinchas napolitanos y abrió un debate sobre un posible retorno del uruguayo, actualmente en Boca Juniors.

En Instagram, el funcionario sorprendió con una propuesta que rápidamente se volvió viral. Escribió “Y si Lukaku está de baja mucho tiempo. Y si se necesita un tercer delantero en la plantilla. Y si…”. Los comentarios de los tifosi no tardaron en aparecer, reflejando la vigencia del vínculo afectivo entre Cavani y la ciudad del sur de Italia, donde dejó una huella inolvidable.

Durante su etapa en Napoli entre 2010 y 2013, el delantero marcó 104 goles en 138 partidos y se convirtió en el sexto máximo goleador de la historia del club, solo detrás de figuras como Dries Mertens, Lorenzo Insigne, Marek Hamšík, Diego Maradona y Antonio Vojak Sallustro. Ganó la Copa Italia, fue máximo artillero de la Serie A y sus actuaciones lo catapultaron al París Saint-Germain, consolidando su estatus como ídolo napolitano.

Hoy, en Boca Juniors, el panorama es distinto. Desde su llegada en 2023 suma 26 goles en 73 partidos, cifras que no conforman a parte de la hinchada xeneize, que ya lo cuestionó por desperdiciar situaciones claras. La presión aumentó con la irregularidad del equipo y las críticas hacia el delantero, que aún busca recuperar su mejor versión en el fútbol argentino.

Los medios partidarios en Nápoles no dudaron en instalar el debate. El portal @Spazionapoli.it lanzó la pregunta “¿Y si Napoli hiciera algo loco para reemplazar al lesionado Lukaku?” y sugirió “El Matador Cavani, clase 1987”. También otras cuentas como @arrapatodinapoli y @adelantonapolitano1926 se sumaron al pedido de un “last dance” con la camiseta celeste, reflejando el anhelo colectivo por revivir tiempos gloriosos.

El futuro del "Matador"

Mientras Napoli analiza alternativas para cubrir la baja de Lukaku, la nostalgia y la presión popular alimentan la idea de un regreso romántico del uruguayo. En Boca, su continuidad dependerá de cómo logre revertir su presente y de las decisiones de la dirigencia encabezada por Miguel Ángel Russo. El "Matador" se encuentra entre la exigencia de un presente irregular en Argentina y la eterna devoción en Italia, con su futuro deportivo rodeado de incertidumbre y expectativa.

Temas Diego Armando MaradonaClub Atlético Boca JuniorsItaliaSocietà Sportiva Calcio NapoliMiguel Ángel RussoEdinson CavaniArgentinaTorneo Clausura 2025
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Un ex futbolista de Independiente obtuvo la libertad condicional tras cinco años en prisión y quiere volver al fútbol

Un ex futbolista de Independiente obtuvo la libertad condicional tras cinco años en prisión y quiere volver al fútbol

Lo más popular
Un guardia de seguridad baleó a un adolescente que habría estado jugando al Pokémon Go cerca de un country
1

Un guardia de seguridad baleó a un adolescente que habría estado jugando al Pokémon Go cerca de un country

Cesantean a una empleada del Ministerio Público Fiscal por chats comprometedores
2

Cesantean a una empleada del Ministerio Público Fiscal por chats comprometedores

Del municipio a la Provincia: Martín Viola se sumará al Gobierno de Jaldo
3

Del municipio a la Provincia: Martín Viola se sumará al Gobierno de Jaldo

“Homo tucumanus”: candidatos y armados políticos propios del gen de la provincia de la “milanga” y de las pasiones extremas
4

“Homo tucumanus”: candidatos y armados políticos propios del gen de la provincia de la “milanga” y de las pasiones extremas

La otra cara del fentanilo que nadie quiere conocer
5

La otra cara del fentanilo que nadie quiere conocer

Está grave un joven baleado en el pecho
6

Está grave un joven baleado en el pecho

Más Noticias
Un árbitro fue echado por la AFA tras un partido insólito: las imágenes que indignaron a todos

Un árbitro fue echado por la AFA tras un partido insólito: las imágenes que indignaron a todos

Polémica en Boca: Falcioni habló de final de la Copa Libertadores 2012 y liquidó al hermano de Riquelme

Polémica en Boca: Falcioni habló de final de la Copa Libertadores 2012 y liquidó al hermano de Riquelme

El titular del Inca habló de “Homo Argentum” y soltó un polémico comentario sobre Tucumán

El titular del Inca habló de “Homo Argentum” y soltó un polémico comentario sobre Tucumán

“Me mandé una cagada y me hago cargo”: Gimena Accardi confirmó que le fue infiel a Nico Vázquez

“Me mandé una cagada y me hago cargo”: Gimena Accardi confirmó que le fue infiel a Nico Vázquez

Atlético Tucumán evitó una dura derrota ante Sarmiento, pero hizo una autocrítica en Junín

Atlético Tucumán evitó una dura derrota ante Sarmiento, pero hizo una autocrítica en Junín

Un guardia de seguridad baleó a un adolescente que habría estado jugando al Pokémon Go cerca de un country

Un guardia de seguridad baleó a un adolescente que habría estado jugando al Pokémon Go cerca de un country

“Homo tucumanus”: candidatos y armados políticos propios del gen de la provincia de la “milanga” y de las pasiones extremas

“Homo tucumanus”: candidatos y armados políticos propios del gen de la provincia de la “milanga” y de las pasiones extremas

Cesantean a una empleada del Ministerio Público Fiscal por chats comprometedores

Cesantean a una empleada del Ministerio Público Fiscal por chats comprometedores

Comentarios