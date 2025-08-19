Bombazo: Cavani suena en un importante club de Europa tras la baja de su goleador estrella

El futuro del "Matador"

Mientras Napoli analiza alternativas para cubrir la baja de Lukaku, la nostalgia y la presión popular alimentan la idea de un regreso romántico del uruguayo. En Boca, su continuidad dependerá de cómo logre revertir su presente y de las decisiones de la dirigencia encabezada por Miguel Ángel Russo. El "Matador" se encuentra entre la exigencia de un presente irregular en Argentina y la eterna devoción en Italia, con su futuro deportivo rodeado de incertidumbre y expectativa.