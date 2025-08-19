Secciones
Agenda de TV del martes: debuta Real Madrid en LaLiga y Racing, Vélez y Huracán buscan la clasificación en la Libertadores y en la Sudamericana

Comienzan los playoff para acceder a la fase de grupos de la Champions.

REMONTAR. Racing Club cayó 1-0 en el partido de ida, jugado en Montevideo, y necesita una victoria por dos goles para clasificar evitando los penales. REMONTAR. Racing Club cayó 1-0 en el partido de ida, jugado en Montevideo, y necesita una victoria por dos goles para clasificar evitando los penales. FOTO TOMADA DE X.COM/RACINGCLUB
UEFA Champions League

Playoff ida

16: Rangers-Brujas (ESPN 2)

16: Ferencváros-Qarabag (ESPN 3)

16: Estrella Roja-Pafos (Fox Sports)

Liga de España

16: Real Madrid-Osasuna (DSports)

Copa Libertadores

19: Vélez-Fortaleza (Fox Sports)

21.30: Racing-Peñarol (Fox Sports)

21.30: Sao Paulo-Atlético Nacional (Fox Sports 2)

Copa Sudamericana

19: Huracán-Once Caldas (ESPN)

21.30: Fluminense-América de Cali (DSports)

21.30: Mushuc Runa-Independiente del Valle (DSports)

MLB (Major League Baseball)

20.30: New York Yankees-Tampa Bay Rays (ESPN 3)

21: Milwaukee Brewers-Chicago Cubs (ESPN 5 / Fox Sports 3)

