Tiempos alborotados: los signos del horóscopo chino que deberán cuidar su energía en agosto, según Ludovica Squirru

La pitonisa advirtió que, ante estos tiempos inquietos, alguno signos deberán desconectar de los problemas antes de que le pasen factura.

Algunos signos deberán desconectar en agosto, según Ludovica Squirru. Algunos signos deberán desconectar en agosto, según Ludovica Squirru.
Hace 1 Hs

Agosto estará influenciado por la actitud inquieta del Mono, un signo que a pesar de su optimismo y energía positiva, también influye con su impulsividad y alboroto que puede afectar a los animales que necesitan un ritmo más tranquilo. La reconocida astróloga Ludovica Squirru advierte que hay cuatro signos del horóscopo chino que deberán priorizar la calma antes de que las consecuencias de este período se hagan evidentes.

Para algunos signos de la rueda zodiacal, el mes del Mono podría ser un tiempo cargado de obligaciones y exigencias a nivel mental y también físico. Algunas situaciones adversas podrán agotar su energía, por lo que la pitonisa advierte que es el momento perfecto para detenerse y reflexionar antes de afrontar los conflictos.

Los signos que deberán desconectar en agosto

Dragón

Squirru anticipa a los nacidos bajo el signo del Dragón que es momento de conciliar su actitud con las personas que forman parte de su vida. Es momento de mostrarse más maduros frente a quienes les rodean, ya que la pitonisa advierte que "brillarán aún más cuando piensen en el bien común". Podrán ser grandes guías para sus seres queridos, pero siempre deberán ser cautelosos y evitar los impulsos.

Tigre

Para el Tigre es momento de soltar el mando y delegar responsabilidades. Deberá dejar de asumir la carga que podría terminar por afectar y comenzar a trabajar la comunicación, abriéndose al diálogo con los demás. Ludovica Squirru señala que "en esta etapa el verdadero poder del Tigre estará en su capacidad para frenar, observar y conectar con sus emociones más profundas”.

Conejo

El Conejo se enfrentará a un tiempo en que sus vínculos personales les presentarán más desafíos que resoluciones. Aquí es donde la pitonisa señala que es momento de salir de la actitud defensiva, bajar la guardia y mejor alejarse de los ambientes conflictivos. La reflexión en solitario será su gran aliada para tomar decisiones precavidas u convenientes, "así logrará mantenerse fiel a su esencia", señaló la astróloga.

Rata

Las exigencias externas podrían sobrepasar la capacidad de la Rata para afrontarlas, es por ello que no deberá escandalizarse e intentar pensar con claridad. "Se recomienda priorizar el descanso, desconectarse de las presiones y reconectar con su centro interior", aconseja la especialista. 

