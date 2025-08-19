Tiempos alborotados: los signos del horóscopo chino que deberán cuidar su energía en agosto, según Ludovica Squirru

Agosto estará influenciado por la actitud inquieta del Mono, un signo que a pesar de su optimismo y energía positiva, también influye con su impulsividad y alboroto que puede afectar a los animales que necesitan un ritmo más tranquilo. La reconocida astróloga Ludovica Squirru advierte que hay cuatro signos del horóscopo chino que deberán priorizar la calma antes de que las consecuencias de este período se hagan evidentes.