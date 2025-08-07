Torrent dels Abadals: la ruta fácil cerca de Barcelona con cascadas y mirador

Cataluña está llena de rincones naturales por descubrir, pero pocos combinan tantos elementos como la ruta del Torrent dels Abadals, en el municipio de Castellbell i el Vilar (Barcelona). Los senderistas se van a enamorar.
Considerada por muchos como la ruta más divertida de Cataluña, este recorrido es perfecto para los meses de verano: atraviesa senderos húmedos, pozas, pequeños saltos de agua y ofrece la posibilidad de hacer parte del trayecto caminando dentro del cauce del torrente.
¿Dónde empieza la ruta?
La caminata arranca junto al Pont Vell de Castellbell i el Vilar, un puente medieval con gran valor patrimonial. Desde aquí, se accede a un túnel de unos 50 metros que marca el inicio de la aventura.
Poco después comienza el tramo del Saltant dels Tres Enllosats, una pequeña serie de cascadas que se supera con escaleras de madera, pasamanos y estructuras metálicas. La ruta va ganando en emoción conforme se avanza, especialmente si se opta por la versión acuática, recomendada tras días de lluvia.
¿Qué se ve durante el recorrido?
Puente medieval (Pont Vell)
Saltos de agua y pozas naturales
Tramos de bosque fresco y húmedo
Tramos técnicos con cuerdas y cadenas
Mirador del Turó del Marquès, con vistas únicas de Montserrat
La recompensa final está en el mirador del Turó del Marquès, desde donde se obtiene una de las mejores vistas panorámicas de la montaña de Montserrat, icono natural y espiritual de Cataluña.
¿Quién puede hacer esta ruta?
Aunque el recorrido es accesible para principiantes, hay tramos que exigen equilibrio y cierta agilidad, por lo que se recomienda para:
Senderistas novatos con algo de preparación
Familias con niños mayores de 7-8 años
Amantes de las rutas acuáticas en verano
Aficionados a la fotografía de naturaleza
Consejos para hacer la ruta del Torrent dels Abadals
Calzado antideslizante o de barranco (muy importante si hay agua)
Ropa cómoda y transpirable
Evitar las horas de máximo calor
Llevar agua, protector solar y gorra
Consultar previsión meteorológica: tras lluvias, el nivel del torrente puede aumentar y hacer la ruta aún más emocionante.
¿Cómo llegar a Castellbell i el Vilar desde Barcelona?
En coche: 40 minutos por la C-16 dirección Manresa
En tren: Línea R4 de Renfe hasta Castellbell i el Vilar