 Torrent dels Abadals: la ruta fácil cerca de Barcelona con cascadas y mirador
Secciones
España

Torrent dels Abadals: la ruta fácil cerca de Barcelona con cascadas y mirador

Situada a solo 40 minutos de Barcelona, la ruta del Torrent dels Abadals es una de las más entretenidas de Cataluña. Ideal para iniciarse en el senderismo, combina agua, naturaleza, historia y unas vistas espectaculares.

Hace 39 Min

Cataluña está llena de rincones naturales por descubrir, pero pocos combinan tantos elementos como la ruta del Torrent dels Abadals, en el municipio de Castellbell i el Vilar (Barcelona). Los senderistas se van a enamorar.

Considerada por muchos como la ruta más divertida de Cataluña, este recorrido es perfecto para los meses de verano: atraviesa senderos húmedos, pozas, pequeños saltos de agua y ofrece la posibilidad de hacer parte del trayecto caminando dentro del cauce del torrente.

¿Dónde empieza la ruta?

La caminata arranca junto al Pont Vell de Castellbell i el Vilar, un puente medieval con gran valor patrimonial. Desde aquí, se accede a un túnel de unos 50 metros que marca el inicio de la aventura.

Poco después comienza el tramo del Saltant dels Tres Enllosats, una pequeña serie de cascadas que se supera con escaleras de madera, pasamanos y estructuras metálicas. La ruta va ganando en emoción conforme se avanza, especialmente si se opta por la versión acuática, recomendada tras días de lluvia.

¿Qué se ve durante el recorrido?

Puente medieval (Pont Vell)

Saltos de agua y pozas naturales

Tramos de bosque fresco y húmedo

Tramos técnicos con cuerdas y cadenas

Mirador del Turó del Marquès, con vistas únicas de Montserrat

La recompensa final está en el mirador del Turó del Marquès, desde donde se obtiene una de las mejores vistas panorámicas de la montaña de Montserrat, icono natural y espiritual de Cataluña.

¿Quién puede hacer esta ruta?

Aunque el recorrido es accesible para principiantes, hay tramos que exigen equilibrio y cierta agilidad, por lo que se recomienda para:

Senderistas novatos con algo de preparación

Familias con niños mayores de 7-8 años

Amantes de las rutas acuáticas en verano

Aficionados a la fotografía de naturaleza

Consejos para hacer la ruta del Torrent dels Abadals

Calzado antideslizante o de barranco (muy importante si hay agua)

Ropa cómoda y transpirable

Evitar las horas de máximo calor

Llevar agua, protector solar y gorra

Consultar previsión meteorológica: tras lluvias, el nivel del torrente puede aumentar y hacer la ruta aún más emocionante.

¿Cómo llegar a Castellbell i el Vilar desde Barcelona?

En coche: 40 minutos por la C-16 dirección Manresa

En tren: Línea R4 de Renfe hasta Castellbell i el Vilar



Temas Barcelona
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La traumática experiencia de la influencer española Alba Díaz y su novio en un ferry
1

La traumática experiencia de la influencer española Alba Díaz y su novio en un ferry

Final explicado de “Indomable”, la serie favorita de los españoles en Netflix: qué pasó con Lucy y quién mató a Caleb
2

Final explicado de “Indomable”, la serie favorita de los españoles en Netflix: qué pasó con Lucy y quién mató a Caleb

España: la AEMET prolonga la ola de calor hasta el miércoles y prevé temperaturas de hasta 43 grados
3

España: la AEMET prolonga la ola de calor hasta el miércoles y prevé temperaturas de hasta 43 grados

¿Buscas empleo en España? Urgen conductores en Málaga y Barcelona con incorporación inmediata y sueldos de hasta 2.000 euros al mes
4

¿Buscas empleo en España? Urgen conductores en Málaga y Barcelona con incorporación inmediata y sueldos de hasta 2.000 euros al mes

La ola de calor dejará tormentas secas en España: ¿en qué consiste este fenómeno y por qué es tan peligroso?
5

La ola de calor dejará tormentas secas en España: ¿en qué consiste este fenómeno y por qué es tan peligroso?

Torrent dels Abadals: la ruta fácil cerca de Barcelona con cascadas y mirador
6

Torrent dels Abadals: la ruta fácil cerca de Barcelona con cascadas y mirador

Más Noticias
La traumática experiencia de la influencer española Alba Díaz y su novio en un ferry

La traumática experiencia de la influencer española Alba Díaz y su novio en un ferry

Final explicado de “Indomable”, la serie favorita de los españoles en Netflix: qué pasó con Lucy y quién mató a Caleb

Final explicado de “Indomable”, la serie favorita de los españoles en Netflix: qué pasó con Lucy y quién mató a Caleb

España: la AEMET prolonga la ola de calor hasta el miércoles y prevé temperaturas de hasta 43 grados

España: la AEMET prolonga la ola de calor hasta el miércoles y prevé temperaturas de hasta 43 grados

¿Buscas empleo en España? Urgen conductores en Málaga y Barcelona con incorporación inmediata y sueldos de hasta 2.000 euros al mes

¿Buscas empleo en España? Urgen conductores en Málaga y Barcelona con incorporación inmediata y sueldos de hasta 2.000 euros al mes

La ola de calor dejará tormentas secas en España: ¿en qué consiste este fenómeno y por qué es tan peligroso?

La ola de calor dejará tormentas secas en España: ¿en qué consiste este fenómeno y por qué es tan peligroso?

La ex de Plex lanza indirectas a Aitana tras aparecer en su concierto: ¿la respuesta de la cantante en Instagram?

La ex de Plex lanza indirectas a Aitana tras aparecer en su concierto: ¿la respuesta de la cantante en Instagram?

La Aemet activa alerta por calor extremo: hasta 42 °C y noches tórridas en España este miércoles

La Aemet activa alerta por calor extremo: hasta 42 °C y noches tórridas en España este miércoles

¿Quién gana más en España: una peluquera o una mujer que limpia casas?

¿Quién gana más en España: una peluquera o una mujer que limpia casas?

Comentarios