La joya escondida de Canarias: una piscina natural que solo aparece con la marea baja

Acceso fácil para toda la familia

Uno de los mayores atractivos de este enclave es su accesibilidad. Se puede llegar a pie a través del paseo marítimo que une los núcleos de Nuevo Horizonte y Caleta de Fuste. El recorrido es llano, bien señalizado y apto para todas las edades, por lo que resulta una excelente opción tanto para senderistas como para familias con niños pequeños.