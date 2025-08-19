La joya escondida de Canarias: una piscina natural que solo aparece con la marea baja

Fuerteventura es conocida en todo el mundo por sus playas infinitas y paisajes áridos. Sin embargo, más allá de los destinos turísticos más concurridos, la isla guarda un secreto natural que cada vez gana más adeptos: la piscina natural de Caleta de Fuste, una formación rocosa moldeada por siglos de erosión volcánica y el incesante vaivén del Atlántico.
Un espectáculo natural que aparece y desaparece
Situada entre Nuevo Horizonte y Caleta de Fuste, en el municipio de Antigua, esta piscina natural solo se revela durante la marea baja, cuando el agua queda retenida en un charco poco profundo, protegido del oleaje.
El contraste entre las aguas cristalinas de color turquesa y la negrura de las rocas volcánicas ofrece una imagen de postal. Su transparencia permite ver con claridad el fondo marino, lo que lo convierte en un lugar perfecto para quienes disfrutan del snorkel o simplemente para quienes buscan relajarse bajo el sol.
Acceso fácil para toda la familia
Uno de los mayores atractivos de este enclave es su accesibilidad. Se puede llegar a pie a través del paseo marítimo que une los núcleos de Nuevo Horizonte y Caleta de Fuste. El recorrido es llano, bien señalizado y apto para todas las edades, por lo que resulta una excelente opción tanto para senderistas como para familias con niños pequeños.
Además del baño, este entorno ofrece múltiples experiencias:
- Snorkel: pese a su reducido tamaño, es posible observar pequeños peces y organismos marinos entre las rocas.
- Relax absoluto: el sonido de las olas y el silencio del entorno invitan a la desconexión total.
- Exploración natural: las formaciones volcánicas cercanas permiten descubrir pequeños ecosistemas costeros, ideales para la fotografía y la observación de la fauna.
Recomendaciones de seguridad
Aunque se trata de un rincón tranquilo, no conviene olvidar que se encuentra en pleno océano Atlántico. Las corrientes y el oleaje pueden cambiar de forma repentina. Por ello, las autoridades locales y Protección Civil recomiendan:
- Visitar la piscina natural solo durante la marea baja.
- Evitar adentrarse en zonas resbaladizas o con fuerte oleaje.
- Consultar siempre las condiciones del mar antes de planificar la visita.
Un tesoro escondido en Fuerteventura
La piscina natural de Caleta de Fuste se ha convertido en uno de esos lugares que sorprenden a quienes buscan alternativas fuera de los circuitos turísticos tradicionales. Su belleza serena, accesibilidad y singularidad hacen de este enclave un imprescindible para descubrir otra cara de Fuerteventura: la de sus tesoros naturales ocultos que solo aparecen cuando el mar lo permite.