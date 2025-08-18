La piscina natural más bonita de Girona para combatir el calor: el Gorg de Can Batlle

Las piscinas naturales son una alternativa perfecta para huir del calor del verano en España, y Girona guarda uno de sus secretos mejor escondidos: el Gorg de Can Batlle. Este enclave único, rodeado de vegetación exuberante y cascadas de ensueño, se encuentra en la comarca de La Garrotxa y se ha consolidado como uno de los rincones más espectaculares del noreste peninsular.