El tiempo en Tucumán: el cielo se despejará y volverá a subir la temperatura

La mínima fue de 12 °C. Se vienen días cálidos antes del fin de semana. El pronóstico.

AL SOL. Pese a las bajas temperaturas de la mañana, a partir del mediodía comenzaría a subir la temperatura. AL SOL. Pese a las bajas temperaturas de la mañana, a partir del mediodía comenzaría a subir la temperatura. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE OSVALDO RIPOLL
Hace 3 Hs

Mañanas frescas y tardes soleadas y cálidas se repetirán en la provincia el resto de la semana según el informe del pronóstico del tiempo, que para hoy anticipa una máxima de 22 °C y una térmica que llegaría hasta los 24 °C.

Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se informó que la mañana comenzó con cielo mayormente despejado y una temperatura mínima de 12 °C. La humedad fue del 90% y los vientos fueron leves del sector noroeste. 

Antes del mediodía el cielo podría despejarse por completo y darle lugar al sol, que elevará la temperatura al menos hasta los 20 °C. La humedad descenderá hasta el 45 % y los vientos seguirán siendo suaves, pero desde el sector sudeste. 

Los momentos más cálidos de la jornada llegarán durante la siesta y la tarde, cuando la temperatura alcance una máxima de 22 °C. La sensación térmica rondaría los 24 °C, mientras que la humedad sería del 33 %.

Con la caída del sol, el cielo continuará despejado y la humedad se mantendrá por encima del 50%. La temperatura retrocederá hasta los 16 °C y hacia la medianoche sería de 13 °C. 

¿Cómo estará el tiempo mañana en Tucumán?

Las condiciones climáticas serían similares durante miércoles y jueves, con cielo mayormente despejado. Las temperaturas mínimas serían de alrededor de 8 °C mientras que las máximas se mantendrían entre los 22 °C y los 24 °C. 

