Cómo es vivir en un cohousing sénior en España: una alternativa a las residencias

Los cohousing sénior son viviendas colaborativas para mayores, gestionadas por sus propios residentes. Una opción en España frente a la soledad y las residencias tradicionales, aunque con un elevado coste de entrada y la demanda de más apoyo público.
Qué es un cohousing sénior y por qué está en auge
Los cohousing sénior o viviendas colaborativas para mayores son proyectos creados y gestionados por los propios residentes. La filosofía es sencilla: compartir espacios, actividades y servicios sin renunciar a la privacidad de un apartamento propio.
En España existen ya 30 comunidades en funcionamiento y más de 1.000 proyectos en marcha, según la Asociación Jubilares. El modelo surge como alternativa a las residencias de ancianos, con un enfoque en la convivencia, la solidaridad y el envejecimiento activo.
La experiencia en Trabensol, el cohousing de Madrid
Uno de los ejemplos más conocidos es Trabensol, en Torremocha del Jarama (Madrid). Paco, de 76 años, y su mujer decidieron mudarse allí en 2022:
“Es muy fuerte cortar e irte a un sitio en el que no conoces a casi nadie… pero ahora disfrutamos de una vida comunitaria con vistas extraordinarias”.
Este cohousing se inauguró en 2013 tras más de una década de trabajo cooperativo. Hoy cuenta con:
54 apartamentos de 50 m² totalmente accesibles.
Energía geotérmica y diseño sostenible.
Espacios comunes como comedor, biblioteca, talleres y un patio interior.
Actividades diarias: chi kung, senderismo, coro, cine o guitarra.
La clave, como señala Paco, es que los propios residentes gestionan el día a día a través de comisiones de trabajo, desde la limpieza hasta la acogida de nuevos vecinos.
Diferencias entre un cohousing sénior y una residencia
Aunque puedan parecer similares, las diferencias son claras:
Autogestión total: no hay una empresa privada que dirija, son los vecinos quienes deciden.
Vida activa y comunitaria: se fomenta la participación, el aprendizaje y la cultura.
Integración con el entorno: actividades abiertas al pueblo y colaboración con el Ayuntamiento.
No hay especulación inmobiliaria: la vivienda no se compra, se cede el uso a través de una cooperativa.
Cuánto cuesta entrar en un cohousing sénior
El principal obstáculo sigue siendo el precio de entrada. En Trabensol, las cifras son:
100 € mensuales como asociado antes de entrar.
Entrada inicial de 145.000 € (cesión de uso, no propiedad).
Cuota mensual como residente: unos 1.000 € (varía según si se entra solo o en pareja).
En caso de abandonar el cohousing o fallecer, la entrada se devuelve íntegra a la persona o a sus herederos.
Marga Torrado, presidenta de Jubilares, advierte:
“En total puede suponer unos 200.000 euros. Hay que tener recursos. Por eso pedimos más apoyo público, al nivel de un alquiler protegido”.
Cómo entrar en un cohousing sénior en España
Existen dos caminos principales:
Crear tu propio cohousing: un grupo de personas forma una cooperativa, busca terreno, diseña y construye el proyecto.
Unirse a uno ya existente: cuando hay una plaza libre, tras entrevista y certificado médico, se puede acceder si el perfil encaja con la filosofía del grupo.
Los límites de edad (como máximo 70 años para entrar en Trabensol) y los valores comunitarios hacen que la selección busque un perfil comprometido con la vida activa y la convivencia.
El futuro del cohousing sénior en España
Con una población cada vez más longeva y activa, los cohousing sénior representan una opción intermedia entre la independencia y las residencias.
La OMS ha declarado la Década del Envejecimiento Saludable (2020-2030), y estas viviendas colaborativas encajan en esa visión: mayores que viven con autonomía, en comunidad y sin caer en la soledad.
El reto está en hacer que este modelo no sea exclusivo para quienes pueden pagar más de 100.000 euros de entrada. Con mayor respaldo institucional, el cohousing podría convertirse en una verdadera alternativa al envejecimiento asistencial en España.