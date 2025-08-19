Está grave un joven baleado en el pecho

Al parecer, el agresor estaba buscando a una persona que podría haberlo atacado o robado a él o a uno de sus parientes. Habría ido a preguntarle al grupo de amigos dónde podría encontrarlo, pero como los jóvenes se negaron a darle la información, disparó contra ellos y luego se escapó con rumbo desconocido. Los investigadores comenzaron a buscarlo en su casa y en otras viviendas donde creían que podría haberse ocultado. Finalmente fue encontrado caminando por la calle. El acusado de tentativa de homicidio fue identificado como Gastón Emanuel Amaya (26). En las próximas horas afrontará una audiencia de formulación de cargos.