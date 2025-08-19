Secciones
Está grave un joven baleado en el pecho

El autor del disparo se habría equivocado de persona.

Del ataque se saben dos cosas. La primera, que fue casi a traición. La segunda, que el agresor estaba buscando a otra persona y no al joven que le disparó en el pecho. La víctima se encuentra internada en gravísimo estado en la sala de cuidados críticos del Centro de Salud.

El domingo, pasadas las 20, Patricio David Luna (20 años), se encontraba con tres amigos en la zona de las vías ubicada a la altura de Diagonal Alejandro Heredia al 2.600.

En esos momentos, un sujeto se presentó en el lugar y, de malas maneras, preguntó por otro muchacho de la zona. Al no conseguir respuesta alguna, el sujeto comenzó a insultar a los integrantes del grupo de amigos. Antes de marcharse, sacó una pistola nueve milímetros y realizó varios disparos. Uno de los proyectiles impactó en el cuerpo de Luna. El herido fue internado en el hospital.

Sin piedad

“El ataque fue brutal . Ellos no estaban haciendo nada y les dispararon sin piedad. Espero que ahora la Justicia haga algo y lo encierre por buen tiempo”, indicó María Laura Robles, pariente del herido. Personal de Homicidios, al mando de los comisarios Juana Estequiño, Susana Montero y Leonardo Robles se presentó en el lugar y recogió testimonios sobre cómo podría haberse desencadenado el caso.

Al parecer, el agresor estaba buscando a una persona que podría haberlo atacado o robado a él o a uno de sus parientes. Habría ido a preguntarle al grupo de amigos dónde podría encontrarlo, pero como los jóvenes se negaron a darle la información, disparó contra ellos y luego se escapó con rumbo desconocido. Los investigadores comenzaron a buscarlo en su casa y en otras viviendas donde creían que podría haberse ocultado. Finalmente fue encontrado caminando por la calle. El acusado de tentativa de homicidio fue identificado como Gastón Emanuel Amaya (26). En las próximas horas afrontará una audiencia de formulación de cargos.

