Animales envenenados en Buenos Aires: murieron tres perros y otros diez resultaron intoxicados

El barrio porteño de Las Cañitas está en alerta tras una serie de denuncias por mascotas envenenadas. Según confirmaron vecinos y dueños de los animales afectados, tres perros murieron y al menos otros diez resultaron intoxicados en la última semana. La Justicia ya inició una investigación y la principal hipótesis apunta al uso de veneno para ratas arrojado en la vía pública.