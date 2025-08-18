Animales envenenados en Buenos Aires: murieron tres perros y otros diez resultaron intoxicados

El barrio porteño de Las Cañitas está en alerta tras una serie de denuncias por mascotas envenenadas. Según confirmaron vecinos y dueños de los animales afectados, tres perros murieron y al menos otros diez resultaron intoxicados en la última semana. La Justicia ya inició una investigación y la principal hipótesis apunta al uso de veneno para ratas arrojado en la vía pública.
Denuncias de vecinos por perros envenenados en Las Cañitas
El caso salió a la luz cuando Cecilia Domínguez, abogada y vecina del barrio, denunció que su perra “Alma” se descompensó de forma repentina durante un paseo por la calle Soldado de la Independencia. El animal presentó convulsiones y pérdida de conocimiento minutos después de haber estado en contacto con el suelo.
Domínguez aseguró que no se trata de un hecho aislado:
Tres perros murieron en la zona.
Al menos diez animales, entre perros y gatos, fueron atendidos por intoxicación.
También se detectaron palomas muertas en inmediaciones de Soldado de la Independencia y República de Eslovenia.
“Es muy posible que se trate de un caso de envenenamiento por algún residuo tóxico. La investigación está en curso”, señaló la letrada, que representa a varios de los damnificados.
La investigación judicial por el envenenamiento de mascotas
La Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA), a cargo de Blas Matías Michienzi, está a cargo de la causa. Se dispusieron las siguientes medidas:
Relevamiento de testigos y comerciantes de la zona.
Recolección de videos e imágenes de cámaras de seguridad.
Análisis toxicológicos en veredas y lugares señalados.
Derivación de los cuerpos de animales fallecidos a la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA para necropsias.
Desde la fiscalía convocaron a los vecinos a aportar cualquier tipo de información que ayude a identificar a los responsables.
Operativo en la Ciudad por los casos de intoxicación
El Gobierno porteño desplegó un operativo de sanitización de veredas y espacios públicos en la zona comprendida entre Avenida Dorrego, Avenida del Libertador, Federico Lacroze y Luis María Campos.
Los trabajos se concentraron en las calles más señaladas por los vecinos:
Soldado de la Independencia
Arce
Migueletes
Arévalo
Huergo
Dorrego
Clay
República de Eslovenia
Preocupación entre los dueños de mascotas
Los vecinos de Las Cañitas expresaron su preocupación y adoptaron medidas preventivas. “Estoy alerta todo el tiempo. La principal medida es evitar que los animales caminen por la calle”, relató una de las dueñas de los perros intoxicados.
Mientras avanza la investigación judicial, los habitantes del barrio piden mayor control y patrullaje policial para evitar que los casos de envenenamiento sigan en aumento.