Gendarmería evitó el traslado de contrabando y droga en la ribera del Río Tarija

Allí detectaron a un grupo de personas transportando bultos sobre sus hombros.

Hace 1 Hs

Una patrulla de la Gendarmería Nacional frustró un intento de traslado de mercaderías de contrabando y estupefacientes a orillas del Río Tarija, en la provincia de Salta.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron:

2.684 kilos de hojas de coca

108 kilos de marihuana

18.000 atados de cigarrillos de contrabando

El operativo

El hecho ocurrió en la mañana del lunes, cuando los gendarmes de la Sección Agua Blanca (Escuadrón 20 “Orán”) patrullaban la zona donde confluyen los ríos Tarija y Bermejo.

Allí detectaron a un grupo de personas transportando bultos sobre sus hombros. Al recibir la voz de alto, los involucrados escaparon nadando y se ocultaron en la espesura del monte.

Los funcionarios trasladaron la carga incautada al asiento de la Sección, donde, en presencia de testigos, se confirmó el hallazgo de la mercadería ilegal.

Intervención judicial

La Fiscalía Descentralizada de Orán ordenó el secuestro de la carga por infracción a la Ley 22.415 (Código Aduanero) y a la Ley 23.737 (estupefacientes).

Claves del caso

 Operativo en la ribera del Río Tarija, Salta.

 Secuestro de coca, marihuana y cigarrillos sin aval legal.

Intervino la justicia federal de Orán.

Con este procedimiento, Gendarmería evitó el ingreso al mercado ilegal de una importante cantidad de mercadería de contrabando y droga, reforzando su accionar en la frontera norte.

Temas SaltaGendarmería Nacional Argentina
