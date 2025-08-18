Secciones
EN VIVO: Atlético Tucumán pierde 2-1 contra Sarmiento de Junín

Joaquín Ardaiz anotó un doblete para el "Verde". Coronel marcó el descuento.

Hace 7 Min
20:48 hs

41' ST: Gol de Atlético

Coronel puso el 2-1.

20:35 hs

28' ST: Coronel se perdió el descuento

El delantero lanzó un remate que pasó cerca del palo de Acosta.

20:20 hs

11' ST: Gran tiro libre de Nicola

El volante sacó un remate potente que salvó Acosta.

20:08 hs

2' ST: Se lo pierde Ardaiz

El delantero estuvo cerca de marcar el tercero.

20:06 hs

Comienza el segundo tiempo

20:06 hs

Dos cambios en Atlético

Coronel entra por Bajamich; Auzqui por Adrián Sánchez.

19:48 hs

Finalizó el primer tiempo

19:47 hs

45' ST: Gol de Sarmiento

Ardaiz anotó el 2-0 para el "Verde".

19:34 hs

33' PT: Palo de Marcelo Ortiz

De arremetida, el defensor lanzó un cabezazo que pegó en el palo derecho de Acosta.

19:34 hs

32' PT: Atlético está por tirar el quinto córner en el partido

A lo largo del partido, el "Decano" lanzó cinco tiros de esquina. Sin embargo, no pudo aprovechar ninguno.

19:33 hs

31' PT: Disparo de Villa

El lateral uruguayo lanzó un remate al primer palo.

19:32 hs

30' PT: Atlético, muy impreciso

Si bien Atlético empieza a dominar la pelota, todavía no puede sorprender en los últimos metros. Así los ataques se diluyen en tres cuartos de la cancha.

19:29 hs

26' PT: Disparo de Godoy

Lautaro Godoy controló un pase de Kevin Ortiz y lanzó un remate sin potencia que fue capturado por Lucas Acosta.

19:26 hs

24' PT: Atlético no llega con peligro

El "Decano" empieza a tomar la posesión del balón, pero todavía no llega con peligrosidad a los últimos metros. 

19:08 hs

6' PT: Gol de Sarmiento

Ardaiz puso el 1-0 a favor del "Verde".

19:02 hs

Comenzó el partido

18:40 hs

El "11" de Sarmiento

42- Lucas Acosta; 33- Gabriel Díaz, 2- Juan Manuel Insaurralde, 14- Facundo Roncaglia, 21- Alex Vigo; 23- Elian Giménez, 25- Carlos Villalba, 19- Julián Contreras, 22- Gastón González; 18- Iván Morales, 9- Joaquín Ardaiz.

18:31 hs

Así está el estadio de Sarmiento

18:31 hs

El "11" inicial del "Decano"

Mansilla; Villa, Ferrari, Ortiz, Brizuela; Godoy, Ortiz, Sánchez, Nicola; Bajamich y Díaz.

18:29 hs

La salida al estadio

Los jugadores del "Decano" ya partieron rumbo a la cancha de Sarmiento. La gran novedad dentro de los convocados es la aparición de Kevin López. El volante no había viajado a Salta para el partido por Copa Argentina, y regresó para este duelo contra el "Verde".

Lo que tenés que saber

Desde las 19, Atlético se enfrentará a Sarmiento en Junín por la fecha 5 del torneo Clausura. El partido será trasmitido por ESPN y ESPN Premium. El "Decano" llega después de ser eliminado por Newell's en Copa Argentina; mientras que el "Verde" venció a San Martín de San Juan en condición de visitante. 

