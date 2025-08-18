Atlético Tucumán empató 2-2 frente a Sarmiento de Junín

Finalizó el partido
48' ST: Gol de Atlético
Auzqui puso el 2-2.
41' ST: Gol de Atlético
Coronel puso el 2-1.
28' ST: Coronel se perdió el descuento
El delantero lanzó un remate que pasó cerca del palo de Acosta.
11' ST: Gran tiro libre de Nicola
El volante sacó un remate potente que salvó Acosta.
2' ST: Se lo pierde Ardaiz
El delantero estuvo cerca de marcar el tercero.
Comienza el segundo tiempo
Dos cambios en Atlético
Coronel entra por Bajamich; Auzqui por Adrián Sánchez.
Finalizó el primer tiempo
45' ST: Gol de Sarmiento
Ardaiz anotó el 2-0 para el "Verde".
33' PT: Palo de Marcelo Ortiz
De arremetida, el defensor lanzó un cabezazo que pegó en el palo derecho de Acosta.
32' PT: Atlético está por tirar el quinto córner en el partido
A lo largo del partido, el "Decano" lanzó cinco tiros de esquina. Sin embargo, no pudo aprovechar ninguno.
31' PT: Disparo de Villa
El lateral uruguayo lanzó un remate al primer palo.
30' PT: Atlético, muy impreciso
Si bien Atlético empieza a dominar la pelota, todavía no puede sorprender en los últimos metros. Así los ataques se diluyen en tres cuartos de la cancha.
26' PT: Disparo de Godoy
Lautaro Godoy controló un pase de Kevin Ortiz y lanzó un remate sin potencia que fue capturado por Lucas Acosta.
24' PT: Atlético no llega con peligro
El "Decano" empieza a tomar la posesión del balón, pero todavía no llega con peligrosidad a los últimos metros.
6' PT: Gol de Sarmiento
Ardaiz puso el 1-0 a favor del "Verde".
Comenzó el partido
El "11" de Sarmiento
42- Lucas Acosta; 33- Gabriel Díaz, 2- Juan Manuel Insaurralde, 14- Facundo Roncaglia, 21- Alex Vigo; 23- Elian Giménez, 25- Carlos Villalba, 19- Julián Contreras, 22- Gastón González; 18- Iván Morales, 9- Joaquín Ardaiz.
Así está el estadio de Sarmiento
El "11" inicial del "Decano"
Mansilla; Villa, Ferrari, Ortiz, Brizuela; Godoy, Ortiz, Sánchez, Nicola; Bajamich y Díaz.
La salida al estadio
Los jugadores del "Decano" ya partieron rumbo a la cancha de Sarmiento. La gran novedad dentro de los convocados es la aparición de Kevin López. El volante no había viajado a Salta para el partido por Copa Argentina, y regresó para este duelo contra el "Verde".