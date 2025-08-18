Secciones
Seguridad

Prisión efectiva para un vendedor ambulante por cometer estafas con una tarjeta de crédito

El joven de 24 años fue condenado a 10 meses de cárcel. Su pareja deberá cumplir tareas comunitarias y someterse a reglas de conducta.

Prisión efectiva para un vendedor ambulante por cometer estafas con una tarjeta de crédito
Hace 4 Hs

La Unidad Especializada en Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad II del Ministerio Fiscal (MPF) obtuvo una condena de 10 meses de prisión efectiva contra un vendedor ambulante de 24 años, acusado de hurto simple y defraudación mediante el uso de tarjeta de crédito, en calidad de coautor.

La auxiliar de fiscal Daniela Briz Tomás, en representación del titular de la Fiscalía, Diego Hevia, relató los hechos ocurridos el pasado 1 de agosto. Ese día, la víctima se encontraba en estado de indefensión en la vereda de una escuela ubicada en calle Buenos Aires al 100, cuando fue atacada por el joven y su pareja, quienes le sustrajeron la billetera.

Posteriormente, con la tarjeta de crédito sustraída, ambos recorrieron distintos comercios del centro de la ciudad, engañando a los vendedores para realizar compras fraudulentas. “Se tuvo en cuenta la naturaleza de la acción, los medios empleados y la extensión del daño”, sostuvo Briz Tomás durante la audiencia, en la que también se valoraron agravantes como antecedentes penales previos.

La jueza interviniente homologó el convenio alcanzado entre las partes, que contó con la conformidad de la víctima.

Una salida alternativa para la cómplice

En el mismo proceso, la pareja del condenado obtuvo una suspensión de juicio a prueba por dos años, tras la aceptación del MPF al ofrecimiento de la defensa. La mujer deberá cumplir con varias condiciones: realizar tareas comunitarias durante seis meses, efectuar una reparación económica, someterse a un tratamiento por adicciones y fijar domicilio. La medida fue autorizada por la magistrada a cargo de la causa.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Nueve listas pelean en Tucumán por llegar a Diputados: uno por uno, todos los candidatos
1

Nueve listas pelean en Tucumán por llegar a Diputados: uno por uno, todos los candidatos

Rossana Chahla: “Los tucumanos no somos sucios”
2

Rossana Chahla: “Los tucumanos no somos sucios”

Yerba Buena debate un nuevo Código Urbano: límite de hasta cinco pisos para las construcciones
3

Yerba Buena debate un nuevo Código Urbano: límite de hasta cinco pisos para las construcciones

Funcionarios, famosos y sacerdotes en la disputa por las bancas en el Congreso de la Nación
4

Funcionarios, famosos y sacerdotes en la disputa por las bancas en el Congreso de la Nación

Los hinchas sentenciaron con furia el empate de San Martín en La Ciudadela y pidieron cambios urgentes
5

Los hinchas sentenciaron con furia el empate de San Martín en La Ciudadela y pidieron cambios urgentes

Caputo busca retirar $6 billones del mercado con una deuda exclusiva para bancos
6

Caputo busca retirar $6 billones del mercado con una deuda exclusiva para bancos

Más Noticias
Nueve listas pelean en Tucumán por llegar a Diputados: uno por uno, todos los candidatos

Nueve listas pelean en Tucumán por llegar a Diputados: uno por uno, todos los candidatos

Caputo busca retirar $6 billones del mercado con una deuda exclusiva para bancos

Caputo busca retirar $6 billones del mercado con una deuda exclusiva para bancos

Alerta por ciclogénesis: ¿cuáles son las provincias que serán afectadas por las lluvias?

Alerta por ciclogénesis: ¿cuáles son las provincias que serán afectadas por las lluvias?

Un adolescente de 14 años fue baleado cerca de un country en El Manantial

Un adolescente de 14 años fue baleado cerca de un country en El Manantial

Yerba Buena debate un nuevo Código Urbano: límite de hasta cinco pisos para las construcciones

Yerba Buena debate un nuevo Código Urbano: límite de hasta cinco pisos para las construcciones

Funcionarios, famosos y sacerdotes en la disputa por las bancas en el Congreso de la Nación

Funcionarios, famosos y sacerdotes en la disputa por las bancas en el Congreso de la Nación

Tuqui 10: un ganador se llevó el pozo millonario del domingo 17 de agosto

Tuqui 10: un ganador se llevó el pozo millonario del domingo 17 de agosto

Los hinchas sentenciaron con furia el empate de San Martín en La Ciudadela y pidieron cambios urgentes

Los hinchas sentenciaron con furia el empate de San Martín en La Ciudadela y pidieron cambios urgentes

Comentarios