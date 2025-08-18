Prisión efectiva para un vendedor ambulante por cometer estafas con una tarjeta de crédito

La auxiliar de fiscal Daniela Briz Tomás, en representación del titular de la Fiscalía, Diego Hevia, relató los hechos ocurridos el pasado 1 de agosto. Ese día, la víctima se encontraba en estado de indefensión en la vereda de una escuela ubicada en calle Buenos Aires al 100, cuando fue atacada por el joven y su pareja, quienes le sustrajeron la billetera.