Prisión efectiva para un vendedor ambulante por cometer estafas con una tarjeta de crédito

La Unidad Especializada en Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad II del Ministerio Fiscal (MPF) obtuvo una condena de 10 meses de prisión efectiva contra un vendedor ambulante de 24 años, acusado de hurto simple y defraudación mediante el uso de tarjeta de crédito, en calidad de coautor.
La auxiliar de fiscal Daniela Briz Tomás, en representación del titular de la Fiscalía, Diego Hevia, relató los hechos ocurridos el pasado 1 de agosto. Ese día, la víctima se encontraba en estado de indefensión en la vereda de una escuela ubicada en calle Buenos Aires al 100, cuando fue atacada por el joven y su pareja, quienes le sustrajeron la billetera.
Posteriormente, con la tarjeta de crédito sustraída, ambos recorrieron distintos comercios del centro de la ciudad, engañando a los vendedores para realizar compras fraudulentas. “Se tuvo en cuenta la naturaleza de la acción, los medios empleados y la extensión del daño”, sostuvo Briz Tomás durante la audiencia, en la que también se valoraron agravantes como antecedentes penales previos.
La jueza interviniente homologó el convenio alcanzado entre las partes, que contó con la conformidad de la víctima.
Una salida alternativa para la cómplice
En el mismo proceso, la pareja del condenado obtuvo una suspensión de juicio a prueba por dos años, tras la aceptación del MPF al ofrecimiento de la defensa. La mujer deberá cumplir con varias condiciones: realizar tareas comunitarias durante seis meses, efectuar una reparación económica, someterse a un tratamiento por adicciones y fijar domicilio. La medida fue autorizada por la magistrada a cargo de la causa.