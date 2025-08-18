El difícil presente económico de Arenito tras volver de Australia: "Ando con dos maletas para todos lados"

Alexander Núñez, más conocido como Arenito, mostró en Primer Plano cómo es su día a día en Villa Alemana, donde actualmente vive bajo condiciones humildes.
El ex Yingo, de 38 años, lleva varios meses sin un trabajo estable y arrienda un pequeño dormitorio junto a otras tres personas. Sobre su situación, comentó: "Acá no paso mucho, voy a almorzar donde alguna de mis hermanas. Llevo cuatro meses acá. La cama y la tele no son míos, son de la casa. Yo ando con dos maletas para todos lados".
En relación a su vida desde que regresó de Australia, explicó: "Desde que llegué de Australia que vivo de esta forma, no se me han dado las cosas".
Arenito reconoció que su situación económica y emocional lo ha afectado, pero asegura que enfrenta la realidad con aceptación: "Hago trabajos esporádicos, evito estar mucho encerrado, porque me da la depresión. No me da vergüenza, es mi realidad y es así, tengo que aceptarlo y tratar de salir adelante".
Además, el ex Yingo reveló sus planes a futuro: "Lo que quiero es trabajar para poder pagarme los estudios, ser TENS, algo por ahí, creo que soy capaz de hacer muchas cosas, de empezar de cero".
También habló de su relación con la fe: "Estuve estudiando teología varios años, pero me alejé de Dios porque tenía rabia con la institución cristiana, sentía que era muy extraño e injusto. Era muy religioso y me juzgaban mucho"."Quiero formar algo estable, tener un hogar, no quiero estar más solo".
En cuanto a sus vínculos afectivos y amistosos, Arenito mencionó la importancia de sus excompañeras de Yingo: Faloon Larraguibel y Nicole Pérez, con quienes mantiene una gran cercanía: "Faloon me ayuda mucho, me pregunta cómo ando de lucas, y me paga el arriendo, o me pasa para otras cosas, siempre ha estado ahí," reveló.