El difícil presente económico de Arenito tras volver de Australia: "Ando con dos maletas para todos lados"

El ex Yingo, de 38 años, lleva varios meses sin un trabajo estable y arrienda un pequeño dormitorio junto a otras tres personas. Sobre su situación, comentó: "Acá no paso mucho, voy a almorzar donde alguna de mis hermanas. Llevo cuatro meses acá. La cama y la tele no son míos, son de la casa. Yo ando con dos maletas para todos lados".