Escándalo en Primer Plano: Luis Mateucci y el abogado Daniela Aránguiz protagonizaron una fuerte discusión

Luis Mateucci protagonizó un áspero cruce con Claudio Rojas, abogado de Daniela Aránguiz. La disputa se desató a raíz de la demanda que la ex esposa de Jorge Valdivia interpuso contra el argentino.
La panelista del programa Sígueme inició una querella contra Mateucci por injurias, además de una demanda por una supuesta deuda impaga. Fue en ese contexto que, en el estelar, el abogado y el actual rostro de Hay Que Decirlo se enfrascaron en un intercambio verbal que no se guardó nada.
Claudio Rojas expresó su postura desde el inicio: “Cuando uno tiene una pareja, o una expareja, me imagino que no vas por la vida refiriéndote así a tu expareja". Agregó que, aunque ella haya hablado mal de Mateucci, “tú podrías haber ejercido las acciones que tú pienses correspondiente”.
Además, Rojas hizo un llamado a la conducta: “Lo que yo básicamente reclamo es que si vas a tener una pareja, por lo menos mantén un buen recuerdo de ella y sé consecuente y caballero (…) En el momento que tú la tratas de esa manera y hablas de esa manera de ella, estás siendo un poco hombre”.
El argentino cuestionó la facilidad con que un abogado puede calificar a alguien de “poco hombre”, recordando las críticas vertidas por Aránguiz en su contra: “Es fácil para un abogado que estudió tantos años Derecho decir poco hombre a una persona. Es muy fácil, después de las barbaridades que ella dijo”.
Ante estas declaraciones, Mateucci no dudó en responder de forma contundente y desafiante: "¿En qué universidad estudiaste?", lanzó.
La tensión escaló cuando Rojas replicó: “Si te gusta andar jodiendo por acá con una y con otra, báncate lo que la mujer pueda decir de ti”. Mateucci le advirtió: “Cuidado con lo que estás diciendo de mí”, mientras el abogado insistía: "Ponte los pantalones, y no andes hablando mal de las mujeres”.
El intercambio continuó con Mateucci cuestionando la formación académica de Rojas: "¿En qué universidad estudiaste? Decíme que yo voy a ir también (…) ¿Online estudiaste?", expresó molesto. El abogado respondió: “Te voy a decir dónde está la universidad para ver si la puedes pisar alguna vez, que sería bastante bueno”.
Finalmente, Rojas sentenció: “Te hace falta educación de hombre, de caballero, para respetar a una mujer”.
En un gesto de sinceridad, Mateucci reconoció un error: "Me equivoqué, soy un ser humano". Palabras que fueron valoradas por su interlocutor: "Aquí Luis está reconociendo que se equivocó y eso mejora mi perspectiva respecto a ti, creo que es muy valiente de su parte", concluyó.