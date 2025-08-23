Secciones
NBA 2K26 para PlayStation 5 eleva la experiencia con realismo, atmósfera de estadio y novedades de presentación

La nueva entrega de la saga de Visual Concepts llega con mejoras en animaciones, iluminación, multitudes más realistas y comentarios renovados.

Hace 2 Hs

NBA 2K26 aterriza en PlayStation 5 con una batería de innovaciones que buscan consolidarlo como el simulador de básquet más realista del mercado. El desarrollo a cargo de Visual Concepts apostó este año a una presentación más inmersiva, con animaciones mejoradas, atmósferas de estadio dinámicas, fidelidad gráfica superior y un plantel de comentaristas ampliado.

Detalle de las principales novedades del NBA 2K26

- Fidelidad de los jugadores: un nuevo shader resalta texturas de piel, uniformes y calzado, con detalles como costuras ultrafinas en las camisetas.

- Iluminación de arena y canchas: la luz se rediseñó para dar mayor intensidad y color, mientras que el piso de madera exhibe vetas y brillos según el ángulo de cámara.

- Estadios únicos: cada una de las 30 arenas replica los rasgos reales de sus equipos, desde los focos hasta espectáculos de luces y pirotecnia.

- Ambiente de público: se duplicó la variedad de modelos de fans, con edades, cuerpos y vestimenta diversa. Además, portan toallas, dedos de espuma, pulseras LED y camisetas de estrellas históricas como Michael Jordan o Larry Bird.

- Interacciones y entretenimiento: mascotas, shows de medio tiempo, coreografías y nuevas versiones de los himnos nacionales elevan el espectáculo.

- Experiencia de jugador: calentamientos previos, animaciones en bancas y discusiones con árbitros enriquecen el realismo.

- Comentarios y voces: regresan Kevin Harlan, Greg Anthony y Stan Van Gundy, junto a Shams Charania y el analista Tim Legler. Se suman locutores de estadio reales e internacionales, incluyendo comentaristas en español.

- Copa NBA y premios: la presentación incorpora overlays y reels exclusivos para la Copa NBA, además de ceremonias para los siete premios de temporada, con entrega de trofeos en el primer partido local tras recibirlos.

Lanzamiento del NBA 2K26

NBA 2K26 estará disponible en sus ediciones Superstar y Leave No Doubt, con acceso anticipado desde el 29 de agosto.

