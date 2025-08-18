Patricia Maldonado contó detalles de la feroz pelea con Raquel Argandoña: "Me descoloqué"

Aunque Patricia Maldonado y Raquel Argandoña son consideradas grandes amigas y una de las duplas más estables de la televisión chilena, su relación también ha tenido momentos de tensión que marcaron su historia.
En el último capítulo de Only Friends (Mega), Fran García-Huidobro compartió una foto de ambas y comentó: "Diría que es la pareja más estable de la televisión chilena". Maldonado, con su característica franqueza, respondió: "Es verdad".
Sin embargo, detrás de esa aparente armonía, se escondía un episodio de conflicto intenso. Maldonado recordó: "Resulta que nos peleamos, no por algo entre nosotras, sino que yo me espanté por un asunto de terceros".
La animadora no dudó en narrar los detalles de aquel enfrentamiento: "Creo que el comportamiento no fue bueno y yo salí en defensa de la persona. Ella se tiró como fiera encima de mí, entonces me dijo una cantidad de cosas y yo que soy pulenta, le dije 'qué, te he figurado y la...'".
Patricia Maldonado recordó su distanciamiento de Raquel Argandoña
El choque fue tan fuerte que Patricia confesó cómo se descolocó emocionalmente: "Fíjate que me descoloqué tanto respecto a cómo puedo yo actuar en un momento de calentura, que si ella me contesta algo más, yo le aforro. A ese nivel".
A pesar de la tensión, Maldonado logró contenerse: "Me frené. Me acuerdo de que yo tuve que hacer así como cuando te vas a estrellar con un camión y frenas para no estrellarte".
Entre bromas y confesiones, la cantante también destacó la cercanía que mantiene con Argandoña: "La conozco como la palma de mi mano. Ni que la hubiera parido. De verdad, yo creo que ni su mamá la conoció como la conozco yo" y agregó: "Sé cuando tiene pena, cuando tiene rabia, cuando miente. La miro y le digo 'no me digas eso a mí'".