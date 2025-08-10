Raquel Argandoña sufrió un millonario robo en pleno vuelo: llanto, gritos y desesperación

Llanto y gritos: cómo fue el dramático robo a Raquel Argandoña en pleno vuelo

"Ayer, en un avión que viajaba desde Panamá a Santiago, los pasajeros vivieron una escena digna de película. Raquel Argandoña rompió en llanto y gritos al darse cuenta de que le habían robado su Rolex", expresó Infama en su cuenta de Instagram.

En esa misma línea, aseguraron: "La situación fue tan tensa que Raquel terminó bajándose del avión, dejando a bordo a José Miguel Viñuela y al resto de los pasajeros. También habría descendió el editor del programa, Paulo Galleguillos para acompañarla".

Hasta el momento, Raquel no se ha referido a lo ocurrido, por lo que no se sabe si logró recuperar el reloj o qué ocurrió después en dicho vuelo.