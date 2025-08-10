Raquel Argandoña sufrió un millonario robo en pleno vuelo: llanto, gritos y desesperación

Raquel Argandoña habría sido víctima de un robo millonario en un vuelo de Panamá a Chile. La animadora, quien viajaba desde Aruba con José Miguel Viñuela y un grupo de trabajo, sufrió la pérdida de un reloj Rolex. El robo, que se reveló el sábado por la tarde, involucra un objeto valuado en al menos 6.400 dólares, o más de 6.2 millones de pesos chilenos.
De acuerdo a lo revelado por el portal Infama, la conductora regresaba de Aruba por motivos de trabajo junto al equipo de Tal Cual, programa que se emite a través de TV Más. En medio del vuelo, Raquel Argandoña notó que su reloj marca Rolex había sido robado. Según lo relatado por testigos, la figura televisiva se desesperó y rompió en llanto al tras descubrir el hecho.
Llanto y gritos: cómo fue el dramático robo a Raquel Argandoña en pleno vuelo
"Ayer, en un avión que viajaba desde Panamá a Santiago, los pasajeros vivieron una escena digna de película. Raquel Argandoña rompió en llanto y gritos al darse cuenta de que le habían robado su Rolex", expresó Infama en su cuenta de Instagram.
En esa misma línea, aseguraron: "La situación fue tan tensa que Raquel terminó bajándose del avión, dejando a bordo a José Miguel Viñuela y al resto de los pasajeros. También habría descendió el editor del programa, Paulo Galleguillos para acompañarla".
Hasta el momento, Raquel no se ha referido a lo ocurrido, por lo que no se sabe si logró recuperar el reloj o qué ocurrió después en dicho vuelo.
El otro robo del que fue víctima Raquel Argandoña
En 2023, Raquel Argandoña denunció que una amiga la estafó en un esquema similar a una pirámide, lo que le hizo perder más de $60 millones. La animadora le había prestado dinero a cambio de un interés del 3%, pero después de recibir los pagos durante los primeros meses, la amiga desapareció.
Según relató la propia conductora, fue ella quien la motivó a regresar a su país. "Un día yo le dije, mira qué tonta yo, (...) 'sabes qué, tienes toda tu familia en Alemania, yo que tu cierro este centro de estética, tienes dos cabros chicos, no tienes a nadie acá...'", detalló Argandoña. Al mes siguiente, cuando fue a cobrar los intereses, la mujer ya se había fugado a Alemania sin pagarle.