Cuánto medirá el nuevo edificio más alto del mundo y dónde se construirá

Cuánto medirá el nuevo edificio más grande del mundo

El mega proyecto está a cargo del arquitecto estadounidense Adrian Smith, el mismo que diseñó el Burj Khalifa. No se trata de una proyección al futuro, sino que ya está materializándose y es actualmente el rascacielos más alto en construcción. Pese a que en principio se habían calculado 1.500 metros de altura, un posterior análisis del terreno indicó que se podría llegar solo hasta los 1.000 metros, un indicador que sigue superando todo lo existente.