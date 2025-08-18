 Karlos Arguiñano presume de familia numerosa en sus vacaciones: así son los siete hijos del cocinero
Karlos Arguiñano presume de familia numerosa en sus vacaciones: así son los siete hijos del cocinero

El chef vasco, de 76 años, disfrutó de unos días en Zarautz junto a su mujer, Luisi Ameztoy, sus siete hijos y parte de sus 14 nietos.

FAMILIA NUMEROSA. Karlos Arguiñano junto a su mujer, Luisi Ameztoy, sus siete hijos y parte de sus 14 nietos.
Hace 4 Hs

Karlos Arguiñano no solo ha alcanzado un lugar privilegiado en la televisión gracias a su carisma y a sus recetas, sino que también ha construido una familia numerosa y muy unida. Casado desde hace 51 años con Luisi Ameztoy, el popular cocinero ha tenido siete hijos y 14 nietos, con quienes comparte gran parte de su vida en Zarautz (Guipúzcoa), donde además gestionan un hotel-restaurante con vistas al mar.

En este emblemático escenario familiar, Arguiñano posó junto a sus descendientes en una foto que compartió en redes sociales. “Días de reencuentros, familia, vacaciones... Feliz día de la Virgen, feliz verano”, escribió el chef de 76 años acompañando la postal, que rápidamente se hizo viral entre sus seguidores.

Dos ausencias destacadas en la foto

Pese a la alegría que transmite la imagen, los más observadores notaron dos importantes ausencias: la de Joseba, quizá el hijo más mediático del cocinero por colaborar habitualmente en su programa de televisión, y la de Eneko, el primogénito, que se encarga de la gestión y dirección del restaurante familiar.

El resto de los hijos sí posaron en la instantánea: Martín, Amaia, Txarli, Zigor y María.

Quién es quién en la familia Arguiñano

Martín es actualmente el responsable de la gestión administrativa del negocio familiar, una labor que antes llevaba Luisi.

Amaia se formó como ingeniera telemática y forma parte del equipo de la bodega familiar K5.

Txarli es el único de los hermanos alejado de la gastronomía: trabaja como director de fotografía y ha participado en producciones como El internado: Las Cumbres y la película Maixabel.

Zigor y María, la hija que fue adoptada en Argentina en los años 90, ejercen como jefes de cocina en el restaurante de Zarautz, siguiendo los pasos de su padre.

Con esta fotografía veraniega, Karlos Arguiñano vuelve a mostrar que, más allá de la televisión y los fogones, su mayor orgullo es la familia que ha formado y la unión que mantiene tras más de medio siglo junto a Luisi.

