Karlos Arguiñano presume de familia numerosa en sus vacaciones: así son los siete hijos del cocinero

Karlos Arguiñano no solo ha alcanzado un lugar privilegiado en la televisión gracias a su carisma y a sus recetas, sino que también ha construido una familia numerosa y muy unida. Casado desde hace 51 años con Luisi Ameztoy, el popular cocinero ha tenido siete hijos y 14 nietos, con quienes comparte gran parte de su vida en Zarautz (Guipúzcoa), donde además gestionan un hotel-restaurante con vistas al mar.