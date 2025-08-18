Liga Tucumana: Talleres se sobrepuso y terminó festejando

En el cierre de la primera fecha de la zona campeonato del torneo Anual de la Primera A liguista, Talleres encontró la llave de la victoria en el momento justo. Con un cabezazo certero de Ramón Cisneros, a los 30 minutos del segundo tiempo, el equipo conducido por los hermanos Víctor y Walter Concha se impuso 1 a 0 a Unión Simoca y celebró en el debut del grupo B.

El partido tuvo todos los condimentos del fútbol de Liga: pierna fuerte, roces y una dosis de dramatismo. Talleres debió remar con un jugador menos desde la etapa inicial, cuando Javier Argañaraz vio la roja directa por una infracción en el mediocampo. Pero lejos de achicarse, el “tallarín” se sostuvo en la paciencia y esperó su momento. Ese instante llegó tras un córner preciso: Cisneros se elevó más que todos dentro del área y, con un frentazo limpio, selló el triunfo que vale más que tres puntos.

La fecha también dejó emociones en la zona Repechaje. En el grupo D, Santa Ana dio vuelta un partido bravo y derrotó 2 a 1 a La Providencia con tantos de Gastón Plaza y Gabriel Rodríguez; Lucas Figueroa había adelantado a los visitantes.

En el grupo C, Atlético Concepción y San Lorenzo de Delfín Gallo no pasaron del 0 a 0, mientras que en el grupo B, Argentinos del Norte dio un buen golpe jugando de visitante y venció a San José por 1 a 0 gracias al gol de Ezequiel Rossi.

La jornada continuará hoy desde las 16, cuando Deportivo Marapa reciba a Alto Verde en el duelo interzonal.

Primera B

El capítulo del ascenso tampoco se quedó atrás. En el grupo A, Ñuñorco se lució en Trancas con una goleada 3 a 0 sobre La Colonia. Joaquín Quiñones, de penal, Sebastián Luna y Mario Ale fueron los autores de la victoria que alimenta el sueño del “tigre” monterizo. En tanto, por el grupo B, San Ramón se impuso 1 a 0 ante Cruz Alta con un tanto de Carlos Campos, desatando la alegría de su gente.

La emoción del fútbol tucumano continuará esta tarde. El Corte FC recibirá a Ingenio Viejo en La Florida, desde las 16, en lo que promete ser otro capítulo intenso de una competencia en la que cada punto se juega con el corazón y con el cuchillo entre los dientes.