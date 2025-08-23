¿Qué es el Thermomix, el robot de cocina que ha sobrevivido 50 años y se volvió viral?

Cuesta más de $1.500.000, no es sencillo de comprar si no es por medio de un agente directo y, pese a la creciente competencia, ha sobrevivido más de 50 años con apenas una decena de modelos lanzados en todo este tiempo. Se trata de un robot de cocina doméstico que, no obstante, nunca falta en las cocinas de los mejores restaurantes, donde no es raro encontrar varios funcionando, algunos con décadas de uso y apenas manteniéndose en pie. Hablamos del Thermomix, un dispositivo que, más allá de su interminable lista de funciones y de la promesa de sustituir numerosos aparatos, para muchos usuarios se ha convertido casi en una religión, al punto de que, con una buena gestión de marketing, se ha vuelto viral.