¿Qué es el Thermomix, el robot de cocina que ha sobrevivido 50 años y se volvió viral?

Su durabilidad y su capacidad para sustituir numerosos aparatos lo convirtieron en un aparato de culto para muchos usuarios.

UNA LEYENDA. Los principales restaurantes del mundo emplean un Thermomix para darle el punto justo a sus salsas y sopas. FOTO TOMADA DE YOUTUBE.COM
Hace 2 Hs

Cuesta más de $1.500.000, no es sencillo de comprar si no es por medio de un agente directo y, pese a la creciente competencia, ha sobrevivido más de 50 años con apenas una decena de modelos lanzados en todo este tiempo. Se trata de un robot de cocina doméstico que, no obstante, nunca falta en las cocinas de los mejores restaurantes, donde no es raro encontrar varios funcionando, algunos con décadas de uso y apenas manteniéndose en pie. Hablamos del Thermomix, un dispositivo que, más allá de su interminable lista de funciones y de la promesa de sustituir numerosos aparatos, para muchos usuarios se ha convertido casi en una religión, al punto de que, con una buena gestión de marketing, se ha vuelto viral.

En la alta gastronomía, el Thermomix ha tenido siempre un lugar privilegiado. En cualquier restaurante de renombre es habitual encontrar al menos uno, usado sobre todo para triturar y conseguir salsas o cremas de textura perfecta. Ese perfil profesional de un aparato originalmente concebido para el hogar explica tanto su precio de venta como la alta demanda de modelos antiguos en el mercado de segunda mano. El último lanzamiento, el Thermomix TM6, se presentó en 2019 y se vende en torno a los U$S 1.500, al igual que la edición especial Sparkling White, puesta a la venta a fines de 2024.

El modelo previo, el TM5, aún mantiene gran popularidad: reacondicionado se comercializa por unos U$S 850, mientras que en plataformas de segunda mano es posible hallarlo a U$S 600. La situación resulta inusual para un electrodoméstico de cocina con una década de uso, pero refuerza la idea de que este robot no es comparable con otros pequeños aparatos. De hecho, este año la marca lanzó un plan renove para el TM31, un modelo de hace 20 años que sigue siendo utilizado por miles de personas.

Según datos de la compañía, existen más de tres millones de hogares con un Thermomix en el mundo. Sin embargo, a juzgar por las cifras de venta de segunda mano, es evidente que no solo las familias lo eligen: muchos de estos equipos también permanecen en las cocinas profesionales.

Un poco de historia sobre el Thermomix

El Thermomix es fabricado por la empresa alemana Vorwerk y su historia se remonta a 1961, cuando surgió como una simple batidora vertical. Fue en 1971, con el modelo VM2000, cuando incorporó la función de triturar en caliente, que se convertiría en una de sus prestaciones estrella. Desde entonces, cada nueva versión ha sumado avances tecnológicos: control electrónico de velocidad, báscula integrada, pantalla táctil, conexión a internet y acceso al sistema de recetas Cookido, que brinda una experiencia guiada para cocinar en casa con mayor facilidad.

¿Qué puede preparar un Thermomix en la cocina?

El éxito del Thermomix radica en su versatilidad. Es un robot de cocina multifuncional capaz de cortar, picar, rallar, amasar, batir, triturar, cocer al vapor, emulsionar, pesar y hasta cocinar a distintas temperaturas. Todo en un solo aparato, pensado para quienes buscan eficiencia y también para quienes apuestan por una cocina saludable.

Una de sus principales ventajas es que ahorra tiempo y espacio, ya que reemplaza batidoras, procesadores, licuadoras y ollas. Además, gracias a sus recetas guiadas paso a paso en la pantalla digital, resulta accesible tanto para principiantes como para cocineros experimentados. En la práctica, permite preparar desde sopas, guisos y salsas hasta panes, postres o elaboraciones complejas con gran precisión en tiempos y temperaturas.

¿Dónde se compra un Thermomix?

El sistema de ventas también lo distingue. No se trata de un electrodoméstico que pueda adquirirse en cualquier tienda online. “Nuestro canal de venta y, además, nuestro modelo de negocio, sigue y seguirá siendo la venta directa a través de agentes comerciales”, afirman desde Vorwerk.

“Cuando un cliente adquiere un Thermomix, está también contando con el asesoramiento personalizado por parte de un agente especializado. También los clientes que compran a través de nuestra web seleccionan a un agente comercial durante el proceso de compra, de tal modo que siguen disfrutando de todas las ventajas que supone disponer de un agente comercial”, explican.

Por si quedan dudas, la web oficial advierte con claridad: este es el único sistema oficial para adquirir un Thermomix, y por lo tanto la empresa “no responderá de aquellas ventas que se hayan realizado por medio de otros canales”.

