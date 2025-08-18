Diarra y un juicio millonario que marcaría un antes y un después en la FIFA

La FIFA se enfrenta a un litigio de gran repercusión: Lassana Diarra, exmediocampista de la Selección de Francia y con pasado en clubes como Real Madrid, Chelsea y PSG, presentó una demanda contra la entidad por un total de 65 millones de Euros. El reclamo, elevado ante la justicia de Bélgica, se fundamenta en una sentencia de la Corte de Justicia de la Unión Europea que, en 2024, consideró ilegales varios aspectos del sistema de traspasos vigente.