 Elecciones 2025: quiénes son los famosos que dieron el salto a la política y se postularon
Elecciones 2025: quiénes son los famosos que dieron el salto a la política y se postularon

En el cierre de las listas para las elecciones legislativas, en Buenos Aires, varias caras de la farándula aparecerán en la boleta.

Hace 3 Hs

En Argentina, no es inusual que figuras públicas provenientes del mundo del espectáculo, las redes sociales o el deporte incursionen en la política. En el camino a las elecciones legislativas, varios de estos personajes anunciaron su intención de presentarse como candidatos a diputados o senadores.

La incursión de celebridades en la política, una tendencia que se repite, vuelve a captar la atención pública.

¿Quiénes son los famosos que buscan un lugar en la política?

Diversas personalidades del ámbito del entretenimiento confirmaron su participación como candidatos a cargos legislativos. 

Larry de Clay (Raúl Biaggioni): el e xintegrante del programa Showmatch se postula como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, al ocupar el tercer lugar en la lista encabezada por Santiago Cúneo.

Virginia Gallardo: la reconocida figura mediática competirá por una banca como diputada por la provincia de Corrientes, al representar al partido La Libertad Avanza.

Karen Reichardt: la ex modelo y conductora de televisión buscará un lugar en la Cámara de Diputados como candidata por la provincia de Buenos Aires, también dentro de la lista de José Luis Espert (LLA).

Claudio “El Turco” García: el ex futbolista y ex participante de Masterchef se presenta como candidato a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires, en la lista de Daniel Amoroso (Partido Integrar).

Jorge Porcel Junior: el hijo del recordado humorista buscará una banca como diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, en el tercer lugar en la lista del partido Movimiento Plural, liderado por Marcelo Peretta.

Otros nombres que suenan

La lista de aspirantes famosos a cargos públicos se completa con nombres como Laura Soldano (campeona de "Bikini Fitness"), Carlos “El Loco” Enríquez, Evelyn Von Brocke, Mauricio D’Alessandro y Sergio Figliuolo “Tronco".

