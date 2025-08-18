Agenda de TV del lunes: ¿a qué hora y dónde ver en vivo Sarmiento-Atlético Tucumán?

Con la misión de recuperarse rápidamente de la eliminación por la Copa Argentina, Atlético Tucumán intentará volver al triunfo hoy en su visita a Sarmiento de Junín, en el partido más atractivo de la agenda de TV del lunes. En la grilla de programación también se destaca el cierre de la fecha 27 de la Primera Nacional y la final del Masters 10000 de Cincinatti, con Jannik Sinner y Carlos Alcaraz definiendo un nuevo torneo en la temporada.