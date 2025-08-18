Agenda de TV del lunes: ¿a qué hora y dónde ver en vivo Sarmiento-Atlético Tucumán?

Con la misión de recuperarse rápidamente de la eliminación por la Copa Argentina, Atlético Tucumán intentará volver al triunfo hoy en su visita a Sarmiento de Junín, en el partido más atractivo de la agenda de TV del lunes. En la grilla de programación también se destaca el cierre de la fecha 27 de la Primera Nacional y la final del Masters 10000 de Cincinatti, con Jannik Sinner y Carlos Alcaraz definiendo un nuevo torneo en la temporada.
Agenda de TV y streaming del lunes 18 de agosto
Copa de Alemania
13: Dynamo Dresden-Mainz 05 (Disney+)
16: Rot-Weiss Essen-Borussia Dortmund (Disney+)
Copa Italia
13: Audace Cerignola-Hellas Verona (DSports)
13.30: Spezia-Sampdoria (DSports+)
15.45: Udinese-Carrarese (DSports 2)
16.15: Torino-Modena (DSports +)
Primera Nacional
14: Agropecuario-Mitre (SdE) (TyC Sports Play)
15.30: Defensores de Belgrano-Defensores Unidos (TyC Sports Play)
17: Nueva Chicago-Central Norte (TyC Sports)
Premier League
16: Leeds United-Everton (Disney+)
Liga de España
16: Elche-Real Betis (ESPN 3)
Masters 1000 Cincinatti
Final Masculina
16: Sinner-Alcaraz (ESPN 2)
MLB (Major League Baseball)
17.30: Seattle Mariners-Philadelphia Phillies (Disney+)
19.30: Houston Astros-Detroit Tigers (ESPN 3)
Liga Profesional Argentina
19: Sarmiento (J)-Atlético Tucumán (ESPN Premium)
21: Talleres-San Martín (SJ) (TNT Sports)
NFL (Fútbol Americano)
20: Cincinnati Bengals-Washington Commanders (ESPN 4)