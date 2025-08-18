Quién es Hunter Schafer, la actriz de Euphoria que mantuvo un romance con Rosalía

Hunter Schafer (Trenton, Nueva Jersey, 31 de diciembre de 1998) es una modelo, actriz, artista y activista LGBT estadounidense, reconocida internacionalmente por interpretar a Jules Vaughn en la exitosa serie de HBO Euphoria. Confirmó que mantuvo una relación con la cantante Rosalía, lo que generó gran interés mediático.
Biografía de Hunter Schafer
Hunter Schafer nació en Trenton, Nueva Jersey. Su padre, Mac Schafer, es pastor en la Iglesia presbiteriana memorial de Hudson, y su madre se llama Katy Schafer.
Durante la secundaria, Schafer se hizo visible como activista al protestar contra la Ley de seguridad y privacidad de las instalaciones públicas de Carolina del Norte, conocida como la “ley del baño”. En entrevistas posteriores explicó que internet y redes sociales fueron clave en el proceso de afirmación de su identidad de género.
Carrera como modelo
Antes de su salto a la actuación, Hunter Schafer triunfó como modelo en las pasarelas internacionales. Ha trabajado para Dior, Miu Miu, Rick Owens, Tommy Hilfiger, Maison Margiela, Vera Wang, Marc Jacobs, Versace, Pucci, Ann Demeulemeester y Erdem, entre otras prestigiosas firmas de moda.
Carrera como actriz
Su gran debut llegó en 2019 con Euphoria, donde interpreta a Jules Vaughn. Schafer colaboró activamente con el creador Sam Levinson para dotar al personaje de realismo y reflejar experiencias propias.
En cine, ha participado en títulos como:
Belle (2021) – voz de Ruka Watanabe.
Los juegos del hambre: balada de pájaros cantores y serpientes (2023) – Tigris Snow.
Cuckoo (2024) – Gretchen.
Kinds of Kindness (2024) – Anna.
Mother Mary (próximo estreno) – Hilda.
También forma parte del elenco principal de la próxima serie Blade Runner 2099.
Activismo y reconocimiento
Hunter Schafer es una de las voces más influyentes del colectivo LGTBI+. En 2017 fue portada de Teen Vogue en su número especial 21 under 21 e incluso entrevistó a Hillary Clinton.
Su activismo le ha valido reconocimientos:
En 2020, Queerty la incluyó entre los 50 líderes del orgullo LGBT.
En 2021, la revista Time la seleccionó en la lista de “100 líderes emergentes”, con un homenaje escrito por Zendaya, su compañera en Euphoria.
En febrero de 2024 fue detenida en Nueva York durante una protesta de la organización Voces judías por la Paz, en favor de un alto al fuego en Palestina.