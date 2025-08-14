Rosalía rinde homenaje a la Duquesa de Alba y a Goya en una sesión de fotos para una revista de Estados Unidos

Rosalía y la iconografía española

No es la primera vez que la artista incorpora referencias culturales e históricas españolas en su imagen. Desde sus inicios, Rosalía ha reinterpretado elementos del folclore, el arte y la moda, adaptándolos a una estética contemporánea. En esta ocasión, el paralelismo con la obra de Goya podría ser una pista sobre el concepto visual de su próximo disco, previsto —aunque aún no anunciado oficialmente— para antes de fin de año.