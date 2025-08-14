Rosalía rinde homenaje a la Duquesa de Alba y a Goya en una sesión de fotos para una revista de Estados Unidos

La cantante catalana Rosalía vuelve a sorprender con su capacidad para fusionar tradición y vanguardia. En su última sesión de fotos para la revista Elle USA, la autora de Saoko lució un look monocromático en blanco y un lazo rojo en la cabeza, guiños claros a la XIII Duquesa de Alba retratada por Francisco de Goya en 1795.
Un estilismo con historia
En los vídeos publicados en Instagram, Rosalía aparece con un vestido largo de escote cuadrado y corpiño ajustado, acompañado por un abrigo de pelo voluminoso en los hombros. El conjunto recuerda al atuendo de María del Pilar Cayetana de Silva Álvarez de Toledo, la aristócrata madrileña que Goya inmortalizó en su obra La duquesa de Alba de blanco.
Además del vestuario, el parecido se acentúa con el peinado: melena negra, rizada y capeada, muy similar al estilo del siglo XVIII. El toque final lo da un lazo rojo colocado hacia la coronilla, detalle que dialoga con la flor roja que la duquesa llevaba junto al rostro en el lienzo original.
Rosalía y la iconografía española
No es la primera vez que la artista incorpora referencias culturales e históricas españolas en su imagen. Desde sus inicios, Rosalía ha reinterpretado elementos del folclore, el arte y la moda, adaptándolos a una estética contemporánea. En esta ocasión, el paralelismo con la obra de Goya podría ser una pista sobre el concepto visual de su próximo disco, previsto —aunque aún no anunciado oficialmente— para antes de fin de año.
¿Quién fue la XIII Duquesa de Alba?
Nacida en Madrid en 1762 y fallecida en 1802, María del Pilar Cayetana de Silva fue una figura clave de la alta sociedad española. Goya la retrató varias veces, y en La duquesa de Alba de blanco plasmó su elegancia con un vestido blanco de talle alto, una cinta roja en la cintura, lazo en el pecho y un adorno capilar, además de un pequeño perro a sus pies.
Moda, arte y música en un mismo retrato
El diálogo entre la moda de Rosalía y la pintura de Goya pone de relieve cómo el pasado puede reinventarse para seguir inspirando en pleno siglo XXI. Su aparición en Elle USA confirma que la cantante no solo cuida su música, sino también cada detalle visual que la acompaña.